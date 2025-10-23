Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
18.11

dvojezične table manjšinska politika Slovenija Avstrija Tanja Fajon

Fajon avstrijsko kolegico opozorila na neuresničene zaveze do slovenske manjšine

Tanja Fajon | "Ob vseh dogodkih na avstrijskem Koroškem proti manjšini in slovenskemu jeziku se je še kako močno pokazalo, da je zelo potrebno, da Avstrija uresniči nujne reforme na področju sodstva in dvojezičnega šolstva," je poudarila Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva. V izjavi za medije po srečanju z avstrijsko kolegico je Fajon izrazila upanje, da bo politična volja za to. | Foto STA

"Ob vseh dogodkih na avstrijskem Koroškem proti manjšini in slovenskemu jeziku se je še kako močno pokazalo, da je zelo potrebno, da Avstrija uresniči nujne reforme na področju sodstva in dvojezičnega šolstva," je poudarila Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva. V izjavi za medije po srečanju z avstrijsko kolegico je Fajon izrazila upanje, da bo politična volja za to.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v pogovoru z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger opozorila na neuresničene zaveze Avstrije do slovenske manjšine in pozvala k sistemskim rešitvam in konkretnim ukrepom na tem področju. Znova je tudi obsodila vandalizem na avstrijskem Koroškem, kjer so neznanci pomazali dvojezične table.

Ministrici sta govorili tudi o danes predstavljenem poročilu posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva, ki je ugotovila, da je bila julijska racija policije na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem nezakonita in nesorazmerna, ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru na domačiji. Ministrici sta se strinjali, da je poročilo rezultat temeljite preiskave z jasnimi zaključki.

V izjavi za medije po pogovorih z avstrijsko ministrico pa je Fajon poudarila, da je zdaj pomembno tudi, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. V poročilu je po njenih besedah 13 jasnih priporočil.

Fajon je v pogovoru tudi ponovila obsodbo vandalizma na avstrijskem Koroškem, kjer so neznanci minuli konec tedna premazali dvojezične table, in pozvala k odkritju storilcev in njihovemu kaznovanju.

Pozvala k sistemskim rešitvam

Ob tem je opozorila na neuresničene zaveze Avstrije do slovenske manjšine, ki so določene v avstrijski državni pogodbi (ADP), podpisani pred 70 leti. Pozvala je tudi k sistemskim rešitvam in konkretnim ukrepom na tem področju.

Glavni izzivi ostajajo na področju izobraževanja in sodstva, na terenu je tudi znatno manj dvojezičnih topografskih označb in tabel, kot je predvideno v ADP.

"Ob vseh dogodkih na avstrijskem Koroškem proti manjšini in slovenskemu jeziku se je še kako močno pokazalo, da je zelo potrebno, da Avstrija uresniči nujne reforme na področju sodstva in dvojezičnega šolstva," je poudarila Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva. V izjavi za medije po srečanju z avstrijsko kolegico je Fajon izrazila upanje, da bo politična volja za to.

Izmenjali tudi stališča o razmerah v Ukrajini in širitvi EU

Ministrici sta izmenjali tudi stališča o razmerah v Ukrajini in širitvi EU, še posebej na Zahodni Balkan. Fajon je izpostavila pomen tega, da se širitveni proces naredi bolj učinkovit, dinamičen, verodostojnejši ter bolj predvidljiv. Izrazila je tudi zadovoljstvo nad sodelovanjem Slovenije in Avstrije na tem področju.

Ministrica Fajon je na Dunaju nagovorila tudi udeležence poslovnega foruma Avstrija-Slovenija in dejala, da je prav takšno povezovanje odlična priložnost za poglobitev dialoga in iskanje novih možnosti sodelovanja.

Kot častna pokroviteljica bo Fajon pozno popoldne tudi nagovorila obiskovalce v dvorani Wiener Konzerthaus na Dunaju, kjer bodo izvedli muzikal Otrok miru (Peace Child) kot koncert ob praznovanju 80. obletnice Združenih narodov.

dvojezične table manjšinska politika Slovenija Avstrija Tanja Fajon
