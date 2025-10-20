Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
15.04

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
avstrijska Koroška dvojezične table

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 15.04

35 minut

Na avstrijskem Koroškem odkrili še tri poškodovane dvojezične table

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Železna Kapla | Za odkritje storilcev ponujajo tisoč evrov nagrade. | Foto Narodni svet koroških Slovencev

Za odkritje storilcev ponujajo tisoč evrov nagrade.

Foto: Narodni svet koroških Slovencev

Potem ko so neznanci v noči na nedeljo poškodovali skupno pet dvojezičnih krajevnih tabel v občinah Železna Kapla in Pliberk na avstrijskem Koroškem, je lokalna policija do danes v okraju Velikovec odkrila še tri table s prebarvanimi slovenskimi imeni krajev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska policija domneva, da so bile vse table poškodovane v noči na nedeljo in da so zadnje tri primere le odkrili pozneje. Skupno je bilo torej po do zdaj znanih informacijah poškodovanih osem dvojezičnih tabel.

Za odkritje storilcev tisoč evrov nagrade

Incident so danes ostro obsodili pri koroških skrajno desnih svobodnjakih (FPÖ). Ob tem so za koristne informacije, ki bi pripeljale do odkritja storilcev, ponudili nagrado v višini tisoč evrov. "Ta vandalizem je še ena namerna provokacija, ki moti mirno sobivanje," je dejal okrajni predsednik stranke FPÖ Velikovec Kajetan Glantschnig.

Na vandalizem so se odzvali tudi socialdemokrati (SPÖ). "Dvojezične table so več kot le prometni znaki. So vidni znak identitete in priznanja naših narodnostnih skupin," je sporočila predstavnica SPÖ za narodnostne skupine Pia Maria Wieninger.

Napad na mirno sobivanje in medsebojno zaupanje 

Center avstrijskih narodnih skupnosti je medtem v nedeljo zvečer incident označil za napad na mirno sobivanje in medsebojno zaupanje med narodnostnimi skupinami v Avstriji. Družbene in politične akterje je pozval, naj skupaj jasno izrazijo nasprotovanje netoleranci in vandalizmu ter branijo vrednote spoštljivega sobivanja.

Incidenti so se zgodili slabe tri mesece po raciji na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman v organizaciji slovenskih študentov, ki je močno odmeval med slovensko manjšino, pa tudi v Sloveniji. Potekal je na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Železna Kapla
Novice Dvojezičnost znova na udaru: premazali so slovenske napise #foto
avstrijska Koroška dvojezične table
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.