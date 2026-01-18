Malta za gol boljša, razplet druge tekme bo določil končno uvrstitev

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na zadnji tekmi skupine za razvrstitev od 13. do 16. mesta s 13:14 priznala premoč Malti, ki je tako zasedla 13. mesto. Končna uvrstitev Slovenije bo znana po dvoboju Slovaške in Izraela, so sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Slovenci, ki so nastopili brez kaznovanega Aljaža Troppana, so pokazali drugačen obraz kot na pripravljalni tekmi pred EP, ko je v Mariboru Malta visoko slavila. Kljub uvodnemu vodstvu nasprotnikov so na krilih Vukašina Stefanovića in Eneja Potočnika (oba po dva zadetka) na prvi odmor odšli s prednostjo 4:3.

Tudi druga četrtina je ponudila veliko zadetkov, s 4:5 pa je pripadla Malti. Za Slovenijo sta tudi peti, šesti in sedmi gol dosegla prej omenjena igralca, kot tretji pa se je na listo strelcev vpisal Matija Bernard Čanč.

Drugi polčas so z golom odprli Maltežani, odgovoril pa je Nace Štromajer. Nasprotniki so še dvakrat povedli, a je Marcel Lipnik dvakrat izid izenačil in pred zadnjimi osmimi minutami je bilo 11:11.

Malta je v četrti četrtini povedla za dva, Štromajer je še enkrat znižal, naturalizirani Rus Ivan Nagaev pa je slabih pet minut pred koncem poskrbel za 12:14. Slovenijo je nekaj več kot dve minuti pred koncem v igro vrnil kapetan Jaša Kadivec, nato pa se do konca izid ni več spremenil. Kot zadnji je nekaj sekund pred koncem z lobom poskušal Štromajer, a je vratar Malte njegovo namero prebral, so še sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.