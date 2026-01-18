Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
18. 1. 2026,
13.07

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
evropsko prvenstvo Malta Slovenija vaterpolo

Nedelja, 18. 1. 2026, 13.07

58 minut

Vaterpolo, evropsko prvenstvo

Malta za gol boljša, razplet druge tekme bo določil končno uvrstitev

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance | Foto Aleksander Sokler za ZVDS

Foto: Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na zadnji tekmi skupine za razvrstitev od 13. do 16. mesta s 13:14 priznala premoč Malti, ki je tako zasedla 13. mesto. Končna uvrstitev Slovenije bo znana po dvoboju Slovaške in Izraela, so sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Slovenci, ki so nastopili brez kaznovanega Aljaža Troppana, so pokazali drugačen obraz kot na pripravljalni tekmi pred EP, ko je v Mariboru Malta visoko slavila. Kljub uvodnemu vodstvu nasprotnikov so na krilih Vukašina Stefanovića in Eneja Potočnika (oba po dva zadetka) na prvi odmor odšli s prednostjo 4:3.

Tudi druga četrtina je ponudila veliko zadetkov, s 4:5 pa je pripadla Malti. Za Slovenijo sta tudi peti, šesti in sedmi gol dosegla prej omenjena igralca, kot tretji pa se je na listo strelcev vpisal Matija Bernard Čanč.

Drugi polčas so z golom odprli Maltežani, odgovoril pa je Nace Štromajer. Nasprotniki so še dvakrat povedli, a je Marcel Lipnik dvakrat izid izenačil in pred zadnjimi osmimi minutami je bilo 11:11.

Malta je v četrti četrtini povedla za dva, Štromajer je še enkrat znižal, naturalizirani Rus Ivan Nagaev pa je slabih pet minut pred koncem poskrbel za 12:14. Slovenijo je nekaj več kot dve minuti pred koncem v igro vrnil kapetan Jaša Kadivec, nato pa se do konca izid ni več spremenil. Kot zadnji je nekaj sekund pred koncem z lobom poskušal Štromajer, a je vratar Malte njegovo namero prebral, so še sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Slovenija : Malta 13:14 (4:3, 4:5, 3:3, 2:3)

Beograjska Arena / sodnika: Ohme (Nem), Silva (Por)

Slovenija: Beton, Stefanović 3, Kadivec 1, Čanč 1, Šantak, Lipnik 2, N. Štromajer 2, Paunovič, Fičur, Cerar, Potočnik 4, Bulajić, Miletić, B. Štromajer. Selektor: Vičević.
Malta: Tanti, Nagaev 5, Galea 4, Plumpton, Cachia, M. Zammit, Camilleri 3, Cutajar, N. Zammit, D. Zammit, Fenech 1, Grixti, Schembri, Bonavia. Selektor: Ćirović.

EP Srbija Nemčija
Sportal Tesna zmaga Hrvatov, Srbi presenetili Nemce
štajerska avtocesta
Novice Na štajerski avtocesti končali sanacijo po hudi nesreči
prijateljska tekma Slovenija Islandija, Uroš Zorman
Sportal Zormana rekordi ne zanimajo, za kapetana po zmagi vse lažje
 
evropsko prvenstvo Malta Slovenija vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.