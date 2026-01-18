Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
12.15

Osveženo pred

2 minuti

Nedelja, 18. 1. 2026, 12.15

2 minuti

Umrla dolgoletna predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žnidaršič

Ivica Žnidaršič | Ivica Žnidaršič je bila med ustanovitelji Društva izgnancev Slovenije. | Foto STA

Ivica Žnidaršič je bila med ustanovitelji Društva izgnancev Slovenije.

Foto: STA

V 92. letu starosti je v soboto umrla dolgoletna predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 Ivica Žnidaršič. Bila je humanistka in borka za pravice slovenskih izgnancev in beguncev, so sporočili iz društva.

Tragična izkušnja z začetka druge svetovne vojne, ko so jo Nemci kot sedemletno deklico z družino izgnali iz rodne Bučke v občini Škocjan in jo nato iz takrat največjega zbirnega taborišča v Evropi pri gradu Rajhenburg poslali v nemška izgnanska taborišča, kjer je bila do konca vojne, je Ivico Žnidaršič zaznamovala za vse življenje.

Večino svojega aktivnega dela je posvetila delovanju v Rdečem križu Slovenije, po upokojitvi leta 1991 pa se je posvetila boju za popravo krivic, storjenih slovenskim izgnancem in beguncem, žrtvam vojnega nasilja.

Bila je med ustanovitelji Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki ga je od leta 1993 do svoje smrti tudi vodila, ter si vztrajno prizadevala za ohranjanje zgodovinskega spomina na genocidno politiko do Slovencev v drugi svetovni vojni in na njihov izgon kot njeno najokrutnejšo obliko.

"Tudi in predvsem zaradi njene velike vztrajnosti, poguma in strokovnega dela so bile s sprejetjem zakona o žrtvah vojnega nasilja skoraj 70 tisoč Slovencem priznane pravice do posebnega zdravstvenega, socialnega in pokojninskega varstva, simbolična mesečna renta ter odškodnina za fizično in psihično trpljenje," so navedli v društvu.

Leta 2001 je za svoje delo prejela častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2022 pa red za zasluge. Je tudi prejemnica številnih drugih domačih in tujih priznanj.

Za spomin in opomin na tragedijo slovenskega izgnanstva

Sodelovala je pri organizaciji prvega evropskega kongresa izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920–1945, ki je bilo v Ljubljani leta 2009 in se ga je udeležilo več kot štiri tisoč udeležencev iz 11 evropskih držav. Leto potem je Ivica Žnidaršič postala predsednica mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920–1945, leta 2019 pa častna predsednica tega odbora.

Ustanovitev evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma v Brestanici, prizadevanja za ohranitev in obnovo nekdanjega zbirnega taborišča pri gradu Rajhenburg, številni članki, predavanja, knjige, razstave v okviru društva izgnancev – vse to nosi neizbrisen pečat prizadevanj Ivice Žnidaršič za spomin in opomin na tragedijo slovenskega izgnanstva, so navedli pri društvu.

