"Izgon ljudi, ki so v številnih primerih zapustili svojo domovino zaradi skrajne revščine, negotovosti, izkoriščanja, preganjanja ali resnega poslabšanja okolja, spodkopava dostojanstvo številnih moških in žensk ter celotnih družin," je zapisal papež v pismu, ki ga je danes objavil Vatikan. Opozoril je, da so zaradi deportacij priseljenci postavljeni v položaj še večje ranljivosti in nezaščitenosti.

Izpostavil je, da "pozorno spremlja veliko krizo, ki se dogaja v ZDA z začetkom programa množičnih deportacij". Pohvalil je prizadevanja ameriških škofov, ki poudarjajo, da krščanska ljubezen zahteva priznanje dostojanstva vseh ljudi, ne glede na njihov pravni status. Podprl je njihova prizadevanja za zaščito pravic in dostojanstva priseljencev.

Vernike pozval, naj ne podležejo govorici, "ki diskriminira naše brate in sestre"

Vse, tako vernike kot druge, je pozval, naj "ne podležejo govorici, ki diskriminira naše brate in sestre migrante in begunce ter jim povzroča nepotrebno trpljenje", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papež, ki je v desetih letih pontifikata pogosto zagovarjal pravice priseljencev, je še opozoril, da bo Trumpova obljuba, da bo izvedel največjo deportacijo v zgodovini ZDA z izgonom milijonov priseljencev brez dokumentov, pomenila nesrečo.

V pismu je še izpostavil, da to ni nepomembno vprašanje, saj se avtentičnost pravne države kaže ravno v dostojanstveni obravnavi vseh ljudi, zlasti najrevnejših in najbolj odrinjenih na rob družbe.