Zelenski po nastopu na ZN tudi v Belo hišo #vŽivo

Volodimir Zelenski je decembra lani skrivaj priletel v ameriško prestolnico na svoje prvo mednarodno potovanje med vojno in v Belo hišo vstopil v vojaških oblačilih, ki so postala njegov zaščitni znak. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo prihodnji teden po udeležbi na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku obiskal tudi Washington. V četrtek ga bo v Beli hiši sprejel predsednik ZDA Joe Biden, srečal pa se bo tudi s kongresniki, poročajo ameriški mediji.

Obisk Zelenskega je v petek napovedal svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. To bo njegov drugi obisk v Beli hiši, odkar je Rusija februarja lani napadla Ukrajino. Lani je imel tudi govor pred obema domovoma ameriškega kongresa.

"Predsednik Biden se veseli slišati mnenje predsednika Zelenskega o poteku vojne in drugih vprašanjih. Prav tako želi svetu in Američanom znova potrditi zavezo za vodenje sveta v podpori Ukrajini, ki brani svojo neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost," je dejal Sullivan.

Trump: Denar bi lahko bolje porabili za domače potrebe

V ZDA ima Ukrajina trdno podporo Bidna in demokratov, nekoliko šibkejša pa je med republikanci, še posebej tistimi, ki so naklonjeni nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Trump nasprotuje nadaljevanju pomoči Ukrajini in trdi, da bi lahko ta denar bolje porabili za domače potrebe.

Tradicionalni republikanci, kot je vodja senatne manjšine Mitch McConnell, in tudi nekateri Trumpovi zavezniki, kot je senator iz Južne Karoline Lindsay Graham, pomoč Ukrajini zagovarjajo. Zaradi tega je Sullivan izrazil prepričanje, da bo vladni predlog o dodatnih 40 milijardah dolarjev pomoči Ukrajini dobil podporo članov obeh strank.

Dodatnih 40 milijard za pomoč Ukrajini

ZDA so Ukrajini namenile 43 milijard dolarjev varnostne pomoči, Biden pa je avgusta uradno zaprosil kongres za dodatnih 40 milijard dolarjev tako za obrambno kot tudi gospodarsko in humanitarno pomoč.

Zelenski je decembra lani skrivaj priletel v ameriško prestolnico na svoje prvo mednarodno potovanje med vojno in v Belo hišo vstopil v vojaških oblačilih, ki so postala njegov zaščitni znak. Biden pa je februarja nepričakovano obiskal Kijev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Joe Biden. Foto: Guliverimage