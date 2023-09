Papež Frančišek opozoril na trpljenje migrantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Frančišek se bo v Marseillu udeležil srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja, na katerem bodo med drugim govorili o gospodarski neenakosti, migracijah in podnebnih spremembah.

Frančišek se bo v Marseillu udeležil srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja, na katerem bodo med drugim govorili o gospodarski neenakosti, migracijah in podnebnih spremembah. Foto: Reuters

Papež Frančišek bo v petek in soboto na obisku v Marseillu na jugu Francije. V ospredju bo poziv k sočutju do migrantov. Vrhovni poglavar Cerkve se bo v drugem največjem francoskem mestu udeležil srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja, sešel se bo tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.