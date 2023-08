Papež ob začetku obiska v Lizboni pozval Evropo k posredovanju za mir v Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je danes začel petdnevni obisk v Lizboni, kjer se udeležuje svetovnega dneva mladih. Najprej je nagovoril visoke uradnike in diplomate, pri čemer je pozval, naj Evropa prevzame vlogo posrednice za mir v Ukrajini. Kasneje je v nagovoru predstavnikom Cerkve dejal, da je "potrebno uslišati žrtve spolnih zlorab duhovnikov".

86-letnega papeža je danes v Lizboni z vojaškimi častmi sprejel predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa, kasneje pa se je sestal tudi s premierjem Antoniem Costo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V prvem govoru v okviru obiska, ki ga je papež namenil zbranim uradnikom in diplomatom v predsedniški palači Belem, je dejal, da "svet potrebuje Evropo, pravo Evropo v vlogi mostu in posrednice za mir". Ob tem je obsodil odsotnost mirovnega načrta za razrešitev konflikta v Ukrajini in dejal, da se več denarja vlaga v orožje kot v prihodnost otrok.

Svetovni dan mladih sicer zajema cel teden verskih, kulturnih in prazničnih dogodkov, ki se vsaki dve ali tri leta odvije v drugem mestu. Letos poteka v času, ko se Cerkev vse pogosteje sooča z obtožbami o spolnih prestopkih duhovnikov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V tej luči je papež danes poudaril, da je treba uslišati "tesnobni krik" žrtev spolnih zlorab. V nagovoru duhovnikom v samostanu Jeronimos v portugalski prestolnici je dejal, da nekateri na Cerkev "gledajo z razočaranjem in jezo zaradi škandalov, ki so iznakazili njen obraz".