Poglejte, kaj je ob srečanju s papežem želel početi Sylvester Stallone #video #foto

Sylvester Stallone je na srečanje s papežem prišel v spremstvu brata, žene in svojih treh hčera. Foto: Reuters

Papež Frančišek je danes na avdienci v Vatikanu sprejel igralca Sylvestra Stallona z družino. Zvezda Rockyja je svetega očeta v šali vprašal, ali bi želel boksati.

Tukaj lahko pogledate srečanje Stallona in papeža Frančiška:

Stallone se je v spremstvu žene Jennifer, hčera Sophie, Sistine in Scarlet in svojega brata Franka, potem ko mu je papež povedal, da je odraščal ob njegovih filmih, pred svetim očetom pretvarjal, da boksa in vse skupaj pospremil z besedami: "Ste pripravljen na boks?" Papež se nasmejal, nato pa se pretvarjal, da je slavnemu igralcu v ringu vrnil boksarski udarec, poroča Reuters.

Igralec Sylvester Stallone z bratom Frankom, tremi hčerami in ženo Jennifer na sprejemu pri papežu Frančišku. Foto: Reuters

Stallone je ob srečanju svetemu očetu predstavil tudi svojo družino, ženo in tri hčere ter svojega brata Franka. "Najlepša hvala, da ste si vzeli čas v napornih dneh, to zelo cenimo," je povedal Stallone, papež pa je odgovoril, da je tudi sam počaščen.

Rokovanje svetega očeta in igralca Sylvestra Stallona. Foto: Reuters

Papež je potrdil, da ima veliko spominov na gledanje Stallonovih filmov, Stallone pa je dodal, da to zelo ceni in se mu zahvalil. Zatem so se s svetim očetom še fotografirali, papež pa je blagoslovil tudi njihove rožne vence.

