Nova družina Kardashian? Stallone z družino v resničnostnem šovu.

Hollywoodski zvezdnik Sylvester Stallone se je podal v resničnostne vode in po vzoru družine Kardashian s svojo ženo in hčerko posnel resničnostni šov.

Filmski zvezdnik Sylvester Stallone se z ženo Jennifer in njunimi tremi hčerami, Sophio, Sistine in Scarlet, podaja po stopinjah sester Kardashian in drugih slavnih družin, ki jih kamere spremljajo na vsakem koraku njihovega življenja. Skupaj z družino namreč nastopajo v lastni resničnostni oddaji z naslovom Družina Stallone, poroča Reuters.

Ta bo premiero dočakala že ta teden na pretočni platformi Paramount+, v njej pa bo mogoče spremljati najrazličnejše trenutke iz življenja družine Stallone, od tega, kako Stallone snema svojo novo TV-serijo Tulsa King, do prostega časa, ki ga preživlja doma s svojo družino.

Foto: Guliverimage

"Kar vidite tukaj, to tudi dobite. To je tisto, kar smo si želeli narediti že dolgo časa, da pokažemo svoje življenje, ker je zabavno," je Stallone povedal za Reuters v skupnem intervjuju z ženo Jennifer in njunimi hčerami.

Dodal je, da resničnostna televizijska oddaja nosi tudi sporočilo, da te ne glede na to, kako premožen si, čakajo iste pasti bogastva. Prav tako se lahko tudi oni spopadajo z enakimi težavami kot drugi ter imajo enake želje, potrebe in zahteve po ljubezni kot vsi ljudje.

"Kardashianovi so bili briljantni v tem, kar so počeli"

"Mislim, da so bili Kardashianovi briljantni v tem, kar so počeli, ter zelo izvirni, mi pa smo ubrali drugačen pristop. Glavna stvar je, da drugega ne poskušaš kopirati. Oni so oni in mi smo mi. Menim, da je to tisto, kar občinstvu daje raznolikost," je dodal Stallone.

