Stallone in njegova žena sta si premislila, ne bosta se ločila

Ločitev ameriškega igralca Sylvestra Stallona in njegove žene Jennifer Flavin je uradno zaustavljena, poroča Page Six. Njegovi odvetniki so potrdili, da sta zakonca vložila zahtevo za preklic ločitvenega postopka, vir, ki ju pozna, pa je za Page Six dejal, da sta "skupaj in zelo srečna".

Takšno podobo sta pretekli konec tedna kazala tudi fotografom, ki so ju ujeli v New Yorku. Z roko v roki sta se sprehajala po ulici, se smehljala drug drugemu in tudi fotografskim objektivom.

Foto: Profimedia

76-letni Stallone in njegova 54-letna žena, ki sta poročena že 25 let, sta z novico o ločitvi presenetila konec avgusta. Zahtevo za ločitev je vložila ona, kot razlog pa navedla, da je njun zakon "nepopravljivo zlomljen". Stallone si je kmalu zatem dal prekriti dve tetovaži, ki sta ga spominjali nanjo, njo pa so opazili brez poročnega prstana.

Že septembra pa naj bi si oba premislila, na kar je Stallone namignil s skupno fotografijo, ki jo je objavil na Instagramu in na kateri se držita za roke. Nekaj tednov pozneje je tudi uradno, da sta se zakonca, ki imata tri hčerke, pobotala.

