Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta mora v zapor za vsaj 30 let

Mastersona so v obdobju med leti 2001 in 2003 tri nekdanje predstavnice Scientološke cerkve, katere vidni član je tudi on, obtožile posilstev. Foto: Guliverimage

Sedeminštiridesetletni ameriški igralec Danny Masterson je igral v televizijski humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta, na malih zaslonih pa so jo predvajali v času njegovih zločinov. Igralec je bil zaradi dveh posilstev obsojen na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta po 30 letih, poročajo ameriški mediji.

Igralec Danny Masterson ob četrtkovem prihodu na sodišče. Foto: Profimedia

Sodišče v Los Angelesu je ovrglo zahteve njegovih odvetnikov za ponovljeno sojenje in pritrdilo majskemu sklepu porote, ki ga je spoznala za krivega posilstev dveh žensk. V četrtek je potekal izrek kazni, pred katerim je sodnica Charlaine Olmedo dovolila žrtvam, da preberejo svoje izjave, poroča BBC.

Posilstev so ga obtožile tri ženske

Mastersona so v obdobju med leti 2001 in 2003 tri nekdanje predstavnice Scientološke cerkve, katere vidni član je tudi on, obtožile posilstev. Tožilci so med drugim trdili, da se je želel igralec tudi s sklicevanjem na svoj ugledni položaj znotraj te cerkve izogniti odgovornosti, poleg tega pa naj bi tudi Scientološka cerkev poskušala prikriti njegova dejanja, obtožbo pa je organizacija kategorično zanikala.

Danny Masterson je tako maja prišel na sodišče v družbi žene Bijou Phillips. Foto: Profimedia

Za očitana posilstva so Mastersonu sodili že decembra 2022, vendar porota takrat ni mogla sprejeti sodbe. Tožilci so se odločili za ponovno sojenje, sodnik je odvetnikom žrtev dovolil, da predložijo nove dokaze, ki so bili izločeni iz prvega sojenja.

Za zvezdnika so odločili, da je kriv v dveh primerih. Po obsodbi je sodišče ocenilo, da pri igralcu obstaja nevarnost pobega, zato so ga nemudoma odpeljali v zapor. Masterson je bil prvič obtožen posilstva leta 2017 na vrhuncu gibanja #MeToo. Zvezdnik se je med sojenjem izrekel za nedolžnega in zanikal obtožbe ter dejal, da so bili vsi odnosi sporazumni.

Igralec je slovenskemu občinstvu najbolj znan po vlogi Hyda v priljubljeni nanizanki Oh, ta sedemdeseta, v kateri je igral med letoma 1998 in 2006.