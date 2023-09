Igralec priznal, da ga je bilo strah Charlize Theron

V soboto ob 20. uri si boste lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali filmsko uspešnico Zapelji me, če me moreš (Long Shot), v kateri blestita oskarjevka Charlize Theron in mojster komedije Seth Rogen. Zadnji je priznal, da se je pred snemanjem filma soigralke kar nekoliko bal.

Igralec in komik Seth Rogen je priznal, da ga je močno prestrašila ideja o sodelovanju s Charlize Theron.

"Bil sem izjemno prestrašen, da bi delal z njo, ne le zaradi njene nadarjenosti. Bil sem dobesedno fizično prestrašen, ko sem bil v njeni bližini, saj v vsakem filmu, v katerem igra, ubija ljudi," se je nekoliko pošalil igralec, ki je nato dodal, da sta se kljub temu z oskarjevko odlično razumela in da sta tudi po koncu snemanja filma ostala prijatelja.

Foto: promocijsko gradivo

"Zelo sem vesel, da se še naprej lahko druživa, saj je Charlize zabavna. Ona je zabavna oseba za druženje, morda včasih celo preveč," se je še zasmejal Rogen.

V filmu sta morala igralca odigrati tudi ljubezenski prizor in Rogen je priznal, da je bilo snemanje zelo zabavno, čeprav ni potekalo povsem tako, kot so sprva načrtovali. Charlize je namreč hitro zavrnila njegovo idejo o tem, v kakšnih pozah naj bi bila igralca v tem prizoru.

Foto: Planet TV

"Spomnim se, da smo poskušali postaviti prizor in je takoj rekla: 'Ne, jaz sem spodaj, ti si zgoraj. Tako to gre!' In jaz sem jo samo ubogal. Rekel sem ji, da ji verjamem, da to bolje ve kot jaz in da bom naredil, kar želi. V takih primerih pustiš Charlize, da prevzame nadzor," je razkril Seth Rogen.

Filmsko uspešnico Zapelji me (Long Shot) si boste na Planetu lahko premierno ogledali v soboto ob 20. uri. V nedeljo ob 20. uri si boste prav tako premierno lahko ogledali še Spielbergovo biografsko dramo Zamolčani dokumenti (The Post) z Meryl Streep in Tomom Hanksom v glavnih vlogah.

