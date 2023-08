Igralec dopolnil 60 let in objavil golo fotografijo

Ameriški igralec John Stamos, ki je zaslovel kot "stric Jesse" v seriji Polna hiša, je pred kratkim praznoval 60. rojstni dan, to pa je proslavil tako, da je na Instagramu objavil izzivalno fotografijo.

Na njej stoji pod prho na prostem in je, vsaj videti je tako, popolnoma gol. "Čez 60," je zapisal ob fotografiji, ki jo je posnela njegova žena Caitlin.

Njegovi sledilci in sledilke so bili nad objavo navdušeni, v komentarjih se je zvrstila gora komplimentov in vsi so se strinjali, da je novopečeni 60-letnik videti neverjetno mladosten.

