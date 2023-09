Slovenija zaostruje nadzor na meji s Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska policija je zaradi povečanega števila nezakonitih prehodov zaostrila nadzor na meji s Hrvaško. Policijske patrulje so z današnjim dnem takoj za mejnimi prehodi začele ustavljati vozila na poti v Slovenijo, neuradno poroča 24ur.com. Ukrepe za zagotavljanje varnosti in obvladovanje migracijskih tokov bo na današnji novinarski konferenci predstavil notranji minister Boštjan Poklukar. Novinarsko konferenco, ki se bo predvidoma začela ob 13. uri, bomo na Siol.net spremljali v živo.

Zaradi povečanega števila nezakonitih prehodov južne meje so se mobilnim patruljam, ki delujejo v notranjosti države in od vstopa Hrvaške v schengen izvajajo tako imenovane izravnalne ukrepe, danes pridružile tudi patrulje, ki v bližini nekdanjih mejnih prehodov izvajajo poostrene nadzore.

Policisti takoj za mejnimi prehodi ustavljajo vozila na poti v Slovenijo. Poostren nadzor na območju Policijske uprave Novo mesto izvajajo pri železniškem nadvozu Rigonce, Trnovcu pri Metliki in Obrežju pri Kalinu. Na območju Policijske uprave Koper policisti vozila ustavljajo v krajih Rakitovec, Podgorje in Sočerga. Za mejnim prehodom Obrežje pa policija izvaja opazovalno službo, še poroča 24ur.com.

Po neuradnih informacijah so se za poostritev nadzora odločili na notranjem ministrstvu. Pred medije bo danes stopil tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki bo predstavil ukrepe za zagotavljanje varnosti in obvladovanje migracijskih tokov.

Po podatkih policije je ta od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje. V istem obdobju lanskega leta je policija obravnavala 13.601 nedovoljen vstop. Največ nezakonitih migrantov je mejo prestopilo v Rigoncah, najpogosteje pa so policisti letos obravnavali državljane Afganistana, Maroka in Pakistana, poročilo sektorja mejne policije povzema STA.