Konec neke dobe: Nemčija ni več najbolj zaželena

Francija in Španija sta v prvi polovici leta 2025 prejeli več prošenj za azil kot Nemčija, ki je dolgo veljala za državo, kamor si želi največ migrantov. Padec Nemčije na lestvici priljubljenosti deloma povezuejo s tem, da se povečujejo migracije Venezuelcev in pada število prošenj Sircev, ki so v preteklih letih množično migrirali v Nemčijo.

Nemčija ni več država, kjer največ ljudi zaprosi za azil v Evropski uniji, kažejo novi podatki, ki jih je v ponedeljek objavila agencija Evropske unije za azil (EUAA).

Do konca junija 2025 sta Francija (78 tisoč) in Španija (77 tisoč) prejeli več prošenj kot Nemčija (70 tisoč), ki je bila v zadnjih letih glavna destinacija prosilcev za azil.

Do konca junija 2025 so države EU ter Norveška in Švica prejele 399 tisoč prošenj za azil, kar je 23 odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2024.

Zaradi padca režima Asada v Siriji decembra lani se je število vlog, ki so jih vložili sirski državljani, znatno zmanjšalo, in sicer za 25 tisoč v primerjavi s prvimi šestimi meseci prejšnjega leta.

Število prošenj v Nemčiji, Italiji in Španiji se je v primerjavi s prvo polovico leta 2024 zmanjšalo za 43, 25 oz. 13 odstotkov, medtem ko je bilo v Franciji, ki je zdaj država EU z največ prošnjami za azil, bolj ali manj stabilno. Te štiri ciljne države so skupaj dobile skoraj tri četrtine vseh prošenj, vloženih v celotni EU.

Venezuela je zdaj glavna država izvora prosilcev za azil

Deportacije Venezuelcev iz ZDA so množične. Foto: Gulliverimage Venezuelci so v državah EU leta 2025 vložili že 49 tisoč prošenj za azil, kar je skoraj tretjino več kot v enakem obdobju lani.

V prvi polovici leta 2025 so postali narodnostna skupina z največ prošnjami za azil, potem ko so bili Sirci desetletje po podatkih EUAA dosledno najštevilčnejši državljani tretjih držav, ki so iskali zaščito v EU.

To ogromno povečanje je verjetno povezano s strožjo imigracijsko politiko v Združenih državah Amerike, še eni tradicionalni destinaciji za venezuelsko diasporo, je za Euronews povedal Martin Wagner, strokovnjak za azil pri Mednarodnem centru za razvoj migracijske politike (ICMPD).

"Lahko bi rekli, da obstaja vzročna zveza: ker so ZDA postale bolj restriktivne glede migracij na splošno, so ljudje vse bolj iskali druge kraje za selitev."

Odkar je Donald Trump ponovno prevzel funkcijo predsednika ZDA, je začel izvajati ostre ukrepe proti venezuelskim migrantom, ki prihajajo v ZDA, njihova administracija pa je nedavno napovedala, da ukinja začasno zaščito za več kot 250 tisoč venezuelskih državljanov.

Španija z veliko venezuelsko diasporo

Nasprotno pa lahko Venezuelci pristanejo v Evropi brez vizuma in v državah schengenskega območja ostanejo največ 90 dni, samo s potnim listom.

Wagner je dejal, da ponavadi zaprosijo za vizum – ali za mednarodno zaščito –, ko so že na ozemlju EU.

"Venezuelci prihajajo v Evropo že kar nekaj časa, zanje pa je značilno, da ostanejo v regiji. Pri drugih so razlogi za nadaljnjo selitev različni. Pogosto to storijo zaradi mreže prijateljev, družine ali skupnosti, ki jih že poznajo v drugi državi, kar jim olajša prehod," dodaja Wagner.

Španija je na vrhu seznama migrantov iz Venezuele. Foto: Gulliverimage Tudi če je stopnja priznanja mednarodne zaščite za Venezuelce v EU nižja od 20 odstotkov, številne države Venezuelcem ponudijo prijaznejše pogoje.

Med njimi je Španija, kamor se Venezuelci večinoma odpravljajo. Kar 93 odstotkov prošenj za azil je bilo vloženih ravno v Španiji, tudi zaradi skupnega jezika in obstoječe diaspore v državi.