Novice
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
14.27

V obsežni raciji v ZDA pridržanih več kot 300 Južnokorejcev

St. M., STA

Zid, Mehiški zid, meja ZDA-Mehika, begunci, migranti | Posebni agent z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Steven Schrank je po raciji dejal, da so bili tisti, ki so jih pridržali, nezakonito v ZDA in da so nezakonito delali. Povedal je tudi, da so jih predali zvezni službi Ice za morebitno deportacijo. | Foto Guliverimage

Posebni agent z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Steven Schrank je po raciji dejal, da so bili tisti, ki so jih pridržali, nezakonito v ZDA in da so nezakonito delali. Povedal je tudi, da so jih predali zvezni službi Ice za morebitno deportacijo.

Foto: Guliverimage

Med 475 ljudmi, ki so jih pridržali v četrtkovi raciji v Hyundaijevi tovarni v ameriški zvezni državi Georgia, je bilo več kot 300 Južnokorejcev, je danes sporočil južnokorejski zunanji minister. Ameriški predsednik Donald Trump je aretirane pred tem označil za nezakonite priseljence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Četrtkova racija v tovarni baterij za električne avtomobile Hyundai in Kia v Georgii je bila največja operacija na eni sami lokaciji v zgodovini preiskav na področju notranje varnosti.

Južnokorejski zunanji minister Cho Hyun je na nujnem sestanku v Seulu danes dejal, da je med 475 aretiranimi več kot 300 ljudi, za katere domnevajo, da so južnokorejski državljani.

"Globoko smo zaskrbljeni in čutimo veliko odgovornost do te zadeve," je po poročanju AFP izjavil Cho. Dodal je, da bo po potrebi odpotoval v Washington na pogovore.

Četrtkovo racijo v ZDA so izvedli v okviru Trumpove vsedržavne protimigrantske kampanje, zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice) pa je sporočila, da je bila rezultat večmesečne preiskave.

Posebni agent z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Steven Schrank je po raciji dejal, da so bili tisti, ki so jih pridržali, nezakonito v ZDA in da so nezakonito delali. Povedal je tudi, da so jih predali zvezni službi Ice za morebitno deportacijo.

