Sredozemsko morje je letos prečkalo okoli 186 tisoč prebežnikov, so v četrtek sporočili iz urada Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Največ so jih registrirali v Italiji, in sicer okoli 130 tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.