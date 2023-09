Prvič je za azil v državah EU junija zaprosilo tudi 2.975 mladoletnikov brez spremstva, večinoma iz Sirije (980) in Afganistana (910). Države, ki so prejele največ prošenj mladoletnikov, so bile Nemčija (805), Avstrija (570) in Nizozemska (445). V Sloveniji primerov prošenj mladoletnikov brez spremstva junija niso zabeležili.

13.150 Sircev je junija prvič zaprosilo za azil v eni od držav EU. Sledili so jim Afganistanci (7.775), Venezuelci (6.925) in Kolumbijci (6.165).

Po ruski invaziji na Ukrajino se je število ukrajinskih prosilcev, ki so za azil zaprosili prvič, znatno povečalo – z 2.100 februarja 2022 na 12.185 marca lani. Vendar pa je njihovo število nato strmo upadalo in junija letos doseglo 1.065.

Eden od razlogov za upad je tudi, da so ljudje iz Ukrajine upravičeni do začasne zaščite, so ob tem opozorili pri Eurostatu.

Tri četrtine vseh prošenj za azil v Nemčiji, Španiji, Franciji in Italiji

Nemčija, Španija, Francija in Italija so junija prejele 75 odstotkov vseh prvih prošenj za azil. Podobno kot v prejšnjih mesecih je med njimi spet prednjačila Nemčija s 23.190 prošnjami. Španija jih je prejela 16.075, Francija 12.475, Italija pa 10.730.

V Sloveniji je junija za azil prvič zaprosilo 630 ljudi, kar je rahlo povečanje v primerjavi z aprilom in majem, ko je bilo prosilcev 515 oziroma 600.

Glede na število prebivalcev posamezne države EU so junija najvišjo stopnjo registriranih prvih prosilcev zabeležili na Cipru – 0,799 prosilca na tisoč prebivalcev. Na drugem mestu je Avstrija (0,519), medtem ko so najnižjo stopnjo zabeležili na Madžarskem, in sicer 0,0004 na tisoč prebivalcev.

Bruselj bo izplačal 67 milijonov evrov za upravljanje migracij v Tuniziji



Bruselj bo v prihodnjih dneh izplačal okoli 67 milijonov evrov podpore za upravljanje migracij v Tuniziji. 42 milijonov evrov bo izplačala na podlagi julija sklenjenega memoranduma, sredstva bodo med drugim namenjena obnovi ladij za reševanje, pa tudi mednarodnim organizacijam. Tunizija bo prejela še 60 milijonov evrov proračunske podpore.



Evropska sredstva bodo namenjena popravilu ladij za iskanje in reševanje na morju, vozil in druge opreme tunizijske obalne straže. Poleg tega je predvidena dobava novih ladij, termovizijskih kamer in druge operativne pomoči, pri čemer bodo zagotovili tudi usposabljanja.



Sredstva nameravajo nameniti tudi zaščiti migrantov v Tuniziji v sodelovanju z uradom visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in podpori prostovoljnemu vračanju migrantov iz Tunizije v države izvora v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM).

