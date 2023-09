Papež zavrnil izjave o invaziji migrantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropske države morajo storiti več za migrante, ki prečkajo Sredozemsko morje, je med obiskom v Marseillu na jugu Francije dejal papež Frančišek. Zavrnil je govorice o invaziji migrantov in poudaril, da ljudje, ki tvegajo svoja življenja na morju, ne napadajo, temveč si želijo biti sprejeti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ob zaključku srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja je še poudaril, da so migracije "resničnost našega časa, proces, ki vključuje tri celine okoli Sredozemlja in ki ga je treba upravljati tudi z evropskim odzivom", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob prisotnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona je kritiziral tudi načrte oblasti glede evtanazije in vpisa pravice do splava v ustavo.

"Starim ljudem grozi, da bodo potisnjeni na stran pod lažnimi pretvezami domnevno dostojanstvene in sladke smrti, ki je bolj slana kot morska voda," je dejal in opozoril tudi na "nerojene otroke, zavrnjene v imenu lažne pravice do napredka, ki je namesto tega umik v sebične potrebe posameznika".

Papež Frančišek je svoj obisk v Marseillu začel v petek. Že ob prihodu je poudaril, da je dolžnost človeštva reševati ljudi v težavah, in posvaril pred ravnodušnostjo do migrantov.

Papež Marseille obiskuje v času, ko se je v Italiji povečalo število prihodov migrantov, v Evropi pa je znova oživela razprava o delitvi bremen migrantske krize.

