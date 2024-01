Italijani na nogah: bo ta ženska usodna za Orbana?

Ilario Salis, osnovnošolsko učiteljico iz Milana in antifašistično aktivistko, so v ponedeljek v okovih in lisicah pripeljali na sodišče v Budimpešti, kjer ji sodijo zaradi lanskega napada na neonaciste. Prijeli so jo februarja lani, obtožena pa je poskusa življenjsko ogrožajočega napada in članstva v skrajni levičarski organizaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je še z dvema levičarskima skrajnežema obtožena, da so s palicami in kladivi napadli devet domnevnih neonacistov, ki so se v Budimpešti udeležili spominskega zborovanja skrajnih desničarjev. Šest so jih huje poškodovali. V ponedeljek se je na sodišču izrekla za nedolžno. Grozi ji do enajst let zapora. Soobtoženemu nemškemu državljanu, ki je krivdo priznal, pa so v ponedeljek že izrekli triletno zaporno kazen. Naslednja obravnava bo 24. maja.

Posnetek Salisove v okovih:

A Budapest il processo a Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due estremisti di destra. Nelle immagini del Tg3 la 39enne italiana è arrivata in aula con mani e piedi legati dalle catene. Il padre: "Chiediamo intervento del Governo" pic.twitter.com/19wC0JKjc2 — Tg3 (@Tg3web) January 29, 2024

Njena družina se je pritožila, ker živi v nečloveških razmerah med podganami in hrošči. Njena nekdanja sojetnica pa je za italijanski dnevnik La Repubblica povedala, da se Salisova "boji, da bi tam ostala za vedno, saj sta v zaporu videli marsikaj, od podgan, golobov, uši in verig do trpinčenja in pretepanja", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Njen odvetnik György Magyar je bil že prej kritičen, ker so jo obravnavali kot mednarodno teroristko in ji na začetku pripora niso dovolili niti stikov s starši.

Italijanski zunanji minister Tajani je v pogovoru za italijanski radio Anch'io danes ocenil, da Madžarska s tovrstno obravnavo krši evropsko zakonodajo in pravno kulturo. "Zdi se mi, da so tokrat šli predaleč," je dejal. Ocenil je, da morajo njeni odvetniki zanjo zahtevati hišni pripor v Italiji in dodal, da se je pravosodni minister Carlo Nordio srečal z njenim očetom in da pozorno spremlja primer. Nordio je v ponedeljek povedal, da skuša narediti vse, da bi ublažil razmere, v katerih je pridržana. Opozicija pa je premierko Giorgio Meloni pozvala, naj zanjo posreduje pri madžarskem premierju Viktorju Orbanu.