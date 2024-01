Peticijo o zaostritvi postopka proti Madžarski podpisalo 120 poslancev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski poslanci bodo v sredo na zasedanju v Strasbourgu razpravljali o stanju na Madžarskem, ki zaradi nespoštovanja vrednot EU še vedno nima dostopa do dela evropskih sredstev. Več kot 120 poslancev je medtem podpisalo peticijo s pozivom o zaostritvi postopka proti Madžarski, ki bi lahko vodil do odvzema glasovalnih pravic Budimpešti.

Podpisniki peticije, naslovljene na predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, pozivajo k zaostritvi postopka proti Budimpešti po 7. členu Pogodbe o EU, ki lahko pripelje do zamrznitve glasovalnih pravic.

"Menimo, da je ta ukrep nujen za zaščito vrednot EU," navajajo v peticiji, ki jo je vložil finski evroposlanec Petri Sarvamaa iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP).

Med podpisniki so tako poslanci iz vrst socialistov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih kot tudi EPP. Po neuradnih informacijah so jo podpisali tudi štirje evropski poslanci iz Slovenije – Matjaž Nemec (S&D/SD), Klemen Grošelj in Irena Joveva (oba Renew/Svoboda) ter Ljudmila Novak (EPP/NSi).

S peticijo pozivajo Evropsko komisijo in države članice, naj predlagajo ugotovitev obstoja hudih kršitev vrednot EU na Madžarskem, ki bo sicer z julijem prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. Kot še poudarja peticija, bi EU z zaostritvijo postopka Budimpešti poslala jasno sporočilo, da so njena dejanja nesprejemljiva. Prav tako bi poslala sporočilo vsem državam članicam, da EU ne bo dopuščala odstopanja od načel pravne države.

Budimpešti že odmrznili deset milijard evrov

Evropski poslanci bodo v sredo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o rezultatih decembrskega vrha EU, na katerem je madžarski premier Viktor Orban zaradi nasprotovanja nadaljnji pomoči Ukrajini preprečil sprejetje revizije dolgoročnega proračuna unije. Voditelji članic bodo skušali dogovor doseči na izrednem vrhu 1. februarja.

Tik pred decembrskim vrhom je sicer Evropska komisija Budimpešti odmrznila deset milijard evrov kohezijskih sredstev, kar bo tudi del sredine razprave v Evropskem parlamentu.

V četrtek bo nato Evropski parlament glasoval še o resoluciji o Madžarski. Ta bi po poročanju Politica lahko vključevala poziv članicam, naj nadaljujejo postopek po 7. členu, kar bi še povečalo pritisk na države EU, da se odločneje zoperstavijo Orbanovemu izsiljevanju.

Razprava o odvzemu glasovalnih pravic Madžarski se je v Bruslju okrepila po decembrski blokadi dogovora o reviziji dolgoročnega proračuna EU madžarskega premierja ter nedavni napovedi predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bo kandidiral na junijskih evropskih volitvah.

Voditelji članic bi v primeru predčasnega prenehanja Michelovega mandata morali dogovor o njegovem nasledniku najti že na enem od dveh junijskih zasedanj, če jim to ne bi uspelo, pa bi vodenje ene od treh osrednjih institucij unije v skladu z obstoječimi pravili prevzel Orban, čigar država bo v drugi polovici leta predsedovala Svetu EU.

Možnosti, da bi Madžarska v bližnji prihodnosti dejansko izgubila glasovalne pravice, so še vedno majhne, piše Politico. Za mizo Evropskega sveta po mnenju več voditeljev namreč ni veliko pripravljenosti za popolno izključitev madžarskega voditelja, čeprav opozarjajo, da je Orbanova "neliberalna" demokracija v nasprotju s temeljnimi načeli EU in da zaradi njegovih stalnih vetov obstaja nevarnost, da bo EU oslabljena od znotraj.