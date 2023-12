Bruselj odmrznil deset milijard evrov za Madžarsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija je del sredstev Madžarski odmrznila dan pred začetkom zasedanja Evropskega sveta, na katerem bodo voditelji razpravljali o začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo ter BiH in nadaljnji pomoči Kijevu v okviru revizije večletnega finančnega okvirja EU.

Komisija je del sredstev Madžarski odmrznila dan pred začetkom zasedanja Evropskega sveta, na katerem bodo voditelji razpravljali o začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo ter BiH in nadaljnji pomoči Kijevu v okviru revizije večletnega finančnega okvirja EU. Foto: Reuters

Evropska komisija je danes Madžarski odmrznila okoli 10,2 milijarde evrov sredstev EU. Kot so sporočili iz Bruslja, je namreč Budimpešta sprejela potrebne reforme na področju neodvisnosti pravosodja. Bruselj je sredstva sprostil dan pred začetkom vrha EU, pred katerim je madžarski premier Viktor Orban napovedal blokado odločitev glede Ukrajine.

Evropska komisija je danes Budimpešti odmrznila 10,2 milijarde evrov sredstev v okviru evropske kohezijske politike, saj je izpolnila pogoje na področju neodvisnosti sodstva, ki so sicer osnova za izplačilo iz različnih evropskih skladov.

V Bruslju so ob tem poudarili, da morajo države članice skozi celotno obdobje izvajanja kohezijske politike upoštevati te pogoje. "Če bo komisija ugotovila, da ti horizontalni omogočitveni pogoji niso več izpolnjeni, bi se lahko znova odločila za blokiranje sredstev," so navedli.

Del sredstev ostaja blokiran

Več kot polovica od okoli 21,7 milijarde evrov večinoma kohezijskih sredstev, namenjenih Madžarski, medtem ostaja blokirana, saj Budimpešta ne izpolnjuje horizontalnih pogojev na drugih področjih, kot sta azil in akademska svoboda.

V to vsoto je vštetih tudi 6,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev, blokiranih v okviru mehanizma pogojevanja izplačila evropskih sredstev z vladavino prava. Za to se je Svet EU odločil zaradi kršenja načel vladavine prava na področjih javnega naročanja, učinkovitosti tožilstva in boja proti korupciji.

Madžarski je poleg tega onemogočen dostop do približno 10,4 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji covid-19.

Orban vztraja pri blokadi Ukrajine

Komisija je del sredstev Madžarski odmrznila dan pred začetkom zasedanja Evropskega sveta, na katerem bodo voditelji razpravljali o začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo ter BiH in nadaljnji pomoči Kijevu v okviru revizije večletnega finančnega okvirja EU.

Madžarski premier Viktor Orban nasprotuje tako začetku pogajanj z Ukrajino kot tudi nadaljnji pomoči tej državi. Še pred odmrznitvijo sredstev je sicer zatrdil, da to ne bo vplivalo na njegovo stališče.

V Bruslju pa so še pred odločitvijo o odmrznitvi sredstev zagotovili, da to ni povezano z Orbanovim nasprotovanjem odločitvam glede Ukrajine.