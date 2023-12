Alarm in napad v Kijevu: ranjenih 50 ljudi. Kličko: Evakuiramo prebivalce #vŽivo

#BREAKING:---Just in ;--51 people were injured due to the fall of the russian missile debris in the Dniprovskyi district of Kyiv. 18 injured were hospitalized, reports Kyiv City Military Administration.#Russia #RussiaUkraineWar #Ukraine️ pic.twitter.com/rPFfQrq0Y2 — EUROPE CENTRAL (@Ddhirajk) December 13, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.56 50 ranjenih v Kijevu

6.40 Biden in Zelenski potrdila nujnost nadaljevanja ameriške pomoči Ukrajini

6.56 50 ranjenih v Kijevu

Danes okoli ene ure zjutraj je bilo v Kijevu slišati niz močnih eksplozij. Po poročanju Reutersa je bilov regiji Dnipropetrovsk ranjenih 51 ljudi. Kijevski župan Vladimir Kličko je dejal, da evakuirajo stanovalce ene zgradbe, nujne službe pa gasijo več požarov, ki so jih povzročili padajoči delci izstrelkov.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

6.40 Biden in Zelenski potrdila nujnost nadaljevanja ameriške pomoči Ukrajini

Predsednika ZDA in Ukrajine Joe Biden in Volodimir Zelenski sta v torek na novinarski konferenci po srečanju v Beli hiši znova poudarila, da je nadaljevanje ameriške pomoči Kijevu nujno za uspeh v vojni proti Rusiji. Biden je pri tem opozoril, da bodo v primeru ruske zmage ogrožene vse zahodne demokracije.

Zelenski je v ponedeljek prispel v Washington, kjer je skeptične kongresnike prepričeval naj odobrijo dodatno pomoč njegovi državi. To želi tudi Biden, vendar pa je vse več republikancev, ki nad tem niso navdušeni.

Republikanci v senatu so prejšnji teden blokirali novo pomoč za Ukrajino zaradi spora okrog politike na meji. Bela hiša je v torek že namignila, da je pripravljena popustiti republikanskim zahtevam po ostrejši politiki do migrantov.

"Brez dodatne pomoči se bližamo koncu naše zmogljivosti, da pomagamo Ukrajini pri njenih nujnih operacijskih potrebah," je dejal Biden. Dodal je, da ruski predsednik Vladimir Putin računa na to, da ZDA ne bodo dostavile pomoči, zato je treba dokazati nasprotno. Ponovil je, da je v torek odobril dodatnih 200 milijonov dolarjev pomoči v topništvu in sistemih zračne obrambe.

Republikanski senator JD Vance iz Ohia je v nedeljo za CNN povedal, da bi morala Ukrajina Rusiji prepustiti del svojega ozemlja, da bi se vojna končala. "Odstop našega ozemlja Rusiji bi bila norost," je bi v torek odločen Zelenski. Obljubil je, da se bodo Ukrajinci borili še naprej.

"Ti glasovi, ki govorijo o odstopanju ozemlja...to je isto, kot, če bi jim prepustili naše ljudi, ki jih pobijajo, mučijo, posiljujejo. Ne vem čigava zamisel je to, ampak bi jih vprašal ali bi sami predali svoje otroke teroristom? Mislim, da ne," je dejal Zelenski na novinarski konferenci.

"Ukrajine ne bomo pustili na cedilu in ZDA bodo še naprej zagotavljale ključno orožje in opremo dokler bomo lahko," je dejal Biden. Za to sicer potrebuje sodelovanje kongresa.

Zelenski je dejal, da je na pogovorih s kongresniki dobil več kot pozitivne signale glede nadaljevanja pomoči. "Vendar pa moramo ločiti besede in posamične interese," je dejal.

"Bidnova vlada prosi za milijarde dodatnih dolarjev, brez potrebnega nadzora, ali jasne strategije za zmago in nima odgovorov na vprašanja, ki zanimajo Američane, pa je po srečanju z Zelenskim povedal predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Mike Johnson.

Zelenski je na novinarsko vprašanje o uspehih odgovoril, da je Ukrajina zmagala na morju, kjer so uničili ruske ladje in preostanek flote pregnali v ruske vode. Dejal je, da so uničili kakšnih 20.000 pripadnikov teroristične skupine Wagner, katere jedro po njegovih besedah ne obstaja več. Dejal je še, da ima tudi za prihodnje leto Ukrajina jasen načrt, a podrobnosti ni želel razkriti.

Na vprašanje, ali se boji, da bi zmaga Donalda Trumpa na volitvah 2024 pomenila konec ameriške podpore, je Zelenski odgovoril, da je bil v stiku s predstavniki obeh strank in vsi so mu izrazili podporo. "Ukrajina ne bo ostala sama proti Rusiji".

"Smo zavezniki, vendar nismo v Natu in odgovor prepuščam našemu velikemu prijatelju," je na vprašanje, ali na prihodnjem vrhu zavezništva pričakuje vabilo Ukrajini za polnopravno članstvo odgovoril Zelenski. Biden je dejal, da je za vstop v Nato potrebno izpolniti pogoje, trenutno pa je treba zmagati v vojni.

Svet za nacionalno varnost ZDA je v torek ocenil, da je Rusija doslej izgubila 315.000 vojakov, ki so umrli ali bili ranjeni. Samo od oktobra naj bi bilo na ruski strani 13.000 žrtev. Rusija bi naj prav tako izgubila okrog 2200 tankov od 3500, kolikor naj bi jih imela pred začetkom vojne 24. februarja lani.