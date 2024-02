Sporna pomilostitev Madžarski prinesla politično krizo

Madžarsko še vedno pretresa politična kriza v povezavi s sporno pomilostitvijo moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab v domu za otroke in mladostnike. Čeprav sta odgovornost že prevzeli ključni zaveznici premierja Viktorja Orbana, ki sta tudi odstopili, se krepi pritisk na druge sodelavce premierja. Napovedani so tudi novi protesti.

Madžarska predsednica Katalin Novak je namestnika direktorja doma za otroke in mladostnike v kraju Bicske, ki je pomagal nekdanjemu direktorju pri prikrivanju zlorab otrok, pomilostila aprila lani, njegovo ime pa so razkrili v začetku februarja.

Odgovornost za sporno pomilostitev sta prevzeli Novakova in nekdanja pravosodna ministrica Judit Varga, ki sta konec tedna odstopili. Novakova je v parlament že vložila odstopno izjavo, a ima na voljo dva tedna, da si premisli. Nato bo stekel postopek za izbor novega predsednika države.

Na udaru tudi Orban in njegov krog

Zadeva je postala resen izziv za vlado, ki temelji na družinskih vrednotah, kar vključuje tudi zaščito otrok. Kriza pa se je po odstopu obeh političark še zaostrila, poroča britanski BBC. Pojavili so se namreč številni očitki glede vodenja države in posredne vpletenosti Orbana.

Na tnalu sta se znašli še dve ključni osebi znotraj kroga premierja – Orbanov vodja komunikacij Antal Rogan, ki vodi tudi tajne službe, ter protestantski škof in osebni svetovalec predsednika vlade Zoltan Balog. Ta naj bi v ozadju lobiral za pomilostitev spornega obsojenca. Sprva je vse očitke zanikal. V torek pa je škof sporočil, da je res podal svoje mnenje glede obsojenca, a da ni on tisti, ki sprejema končne odločitve. Kljub temu je izrazil obžalovanje in se opravičil prizadetim.

Krivci skriti za ženskami

Po odstopu Varge je njen nekdanji mož in pomemben sodelavec Fidesza Peter Magyar napovedal, da si ne želi biti več del sistema, kjer se pravi krivci skrivajo za ženskimi krili. Imel je še več kot uro in pol dolg intervju z do vlade kritičnim kanalom na portalu YouTube Partizan, ki je prejel že več kot 1,6 milijona ogledov. Dnevno nove očitke objavlja tudi na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook.

V intervjuju Magyar sicer ni neposredno obtožil Orbana, je pa dejal, da je premier odgovoren za ljudi, s katerimi se obdaja, poroča portal Radio Free Europe. Pritoževal se je še glede pretiranega vpliva, ki ga ima Rogan. V svojih objavah na družbenih omrežjih pa je med drugim očital Orbanovemu zetu Istvanu Tiborczu, da je obogatel na račun svojih zvez v vladi in javnih poslov.

V petek napovedan opozicijski protest

Opozicijske stranke medtem zahtevajo preiskavo glede pomilostitve in vodenja države ter so pozvale k neposredni izvolitvi naslednjega predsednika. Na Madžarskem predsednika države namreč izvoli parlament.

Po pisanju BBC je trenutna kriza brez dvoma največji izziv za Orbana v 14 letih neprekinjene vladavine Fidesza, odmevni odstopi pa so njegovo moč zmanjšali, a je še niso resno ogrozili. Za petek je v Budimpešti načrtovan protest proti Orbanu. Dan kasneje pa bo spregovoril tudi Orban, saj ima za takrat napovedan letni nagovor o stanju države.

Madžarski premier je sicer od odstopa obeh političark zavit v molk. Pred tem je prejšnji teden v odziv na pomilostitev v parlament vložil predlog spremembe ustave, s katero bi predsednici odvzel pravico do pomilostitve obsojencev zaradi kaznivih dejanj, storjenih nad otroki.