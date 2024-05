Orban: Evropske volitve bi lahko odločile o miru in vojni

Madžarski premier Viktor Orban je bližajoče se evropske volitve označil za zgodovinske in menil, da bi lahko odločile o miru in vojni v Evropi. Prihodnost desnice medtem v prihodnjem mandatu vidi v rokah italijanske premierke Giorgie Meloni in francoske skrajne desničarke Marine Le Pen, je dejal v pogovoru za francoski časnik Le Point.

"Poleg števila sedežev, ki ga bo dobila katerakoli stranka, bo po mojem mnenju najpomembnejše število poslancev, pripravljenih iti v vojni v Ukrajini še dlje, in tistih, ki bi to zaključili," je dejal v intervjuju, na spletu objavljenem v sredo zvečer.

Volitve bodo po njegovem mnenju "čez deset let najverjetneje obveljale za tiste, ki so odločile o miru ali vojni v Evropi". Sam si želi zmage "poslancev, ki so naklonjeni miru", je dejal Orban, čigar država je znotraj EU najbolj zadržana do podpore Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

Polaskal Melonijevi in Le Penovi

"Upam tudi, da bo več suverenističnih poslancev, naklonjenih Evropi narodov," je dejal in menil, da prihodnost tega tabora poslancev in desnice na splošno leži v rokah dveh žensk – italijanske premierke Giorgie Meloni in voditeljice skrajne desnice v Franciji Marine Le Pen.

"Če se jima uspe dogovoriti za sodelovanje, bodisi znotraj enotne skupine bodisi koalicije, bosta v Evropi postali sila. Privlačnost njunega sodelovanja bo zelo močna. Lahko bi zadostovalo za preoblikovanje evropske desnice, celo za nadomestitev Evropske ljudske stranke," je še menil.

Napovedal je, da se bodo evropski poslanci njegove stranke Fidesz, ki trenutno niso v nobeni od političnih skupin, v prihodnjem mandatu pridružili skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), kjer je tudi stranka italijanske premierke, ki pri njem, kot je dejal, vzbuja veliko spoštovanja.

Skrajna desnica se krepi, kažejo ankete

Ankete na evropskih volitvah napovedujejo okrepitev skrajno desnih strank, ki se na ravni Evropskega parlamenta povezujejo v ECR in skupini Identiteta in demokracija (ID). Pojavljajo se tudi pozivi k združitvi obeh skupin.

Glede na anketo Poll of Polls spletnega medija Politico bo sicer trenutno največja skupina EPP na prvem mestu ostala tudi v prihodnje – zasedla naj bi okrog 170 poslanskih sedežev v 720-članskem parlamentu.

Socialisti in demokrati (S&D) naj bi dobili 144 poslancev in ohranili drugo mesto, liberalci (Renew) pa 76. To naj bi glede na trenutne obete zadostovalo za obstanek skupine na tretjem mestu, čeprav sta ji tako ECR kot ID tik za petami. Prva naj bi osvojila 75, druga pa 69 poslanskih sedežev.

Zelenim/EFA se obeta 41 poslancev, Levici (GUE/NGL) pa 32.