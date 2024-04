V Bruslju so danes prepovedali izvedbo konference evropske skrajne desnice, ki je bila tarča številnih kritik in zaradi katere je za danes v mestu napovedan protest. Številni osrednji govorci, med njimi evroskeptik Nigel Farage, so bili kritični do odločitve oblasti. Organizatorji pa so napovedali, da se bodo pritožili na sodišče.

Več sto ljudi je davi prisluhnilo začetku dvodnevne konference v enem od bruseljskih hotelov. Kmalu po njenem začetku so se začele širiti govorice, da naj bi dogodek prekinila policija, organizatorji pa so nato za kratek čas spustili rolete in skušali policistom preprečiti vstop v dvorano.

Bruseljska policija je sporočila, da je v skladu z odredbo župana okrožja Saint-Josse Emirja Kira organizatorje obvestila o prepovedi dogodka in pri tem opozorila na možnost neredov v mestu. Župan pa je na Facebooku pojasnil, da je prepoved izdal, da bi zagotovil javno varnost. Dodal je, da skrajna desnica v mestu ni dobrodošla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med glavnimi govorci na dvodnevni konferenci bi sicer med drugim morali biti madžarski premier Viktor Orban, nekdanji britanski evroposlanec Nigel Farage, ki je imel ključno vlogo pri popularizaciji brexita, in nekdanja britanska notranja ministrica Suella Braverman.

Govora Faragea in Bravermanove sta se sicer kljub prihodu policistov nadaljevala.

"Vedel sem, da v Bruslju ne bom dobrodošel," je dejal Farage. Frank Füredi iz desničarskega think tanka MCC, ki je soorganizal konferenco, je pojasnil, da je bil eden od razlogov za prekinitev dogodka shod proti konferenci, ki naj bi v mestu potekal popoldne, policija pa ne bi mogla v zadostni meri zaščititi svobode govora.

Predstavnik MCC Anthony Gilland je medtem napovedal, da bodo odločitev župana izpodbijali na sodišču, poroča bruseljski spletni portal Politico.

Organizatorji so sicer od petka zvečer iskali prostor za izvedbo konference, potem ko so jih zavrnili v bruseljski dvorani Concert Noble in v hotelu Sofitel.