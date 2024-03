Na tisoče Madžarov protestiralo poti Orbanovi vladi

V središču dvominutnega pogovora, ki ga je Magyar tajno posnel januarja lani, je primer nekdanjega državnega sekretarja Pala Völnerja, ki mu očitajo prejemanje podkupnine. To naj bi prejemal od predsednika madžarske zbornice sodnih izvršiteljev Györgyja Schadla, ki je prav tako med obtoženci.

Nekdanja pravosodna ministrica in Magyarjeva bivša soproga Judit Varga je v posnetku priznala, da je z dokumentacijo tožilstva manipuliral vodja komunikacij v Orbanovem kabinetu Antal Rogan. Tožilcem naj bi predlagal, kaj naj izbrišejo iz sodnih dokumentov, česar pa po njenih besedah niso vedno upoštevali.

Obenem se je Varga, ki je odstopila po nedavni odmevni aferi s pomilostitvijo, pritožila, da zaposleni v državnem tožilstvu niso vsi pod vplivom Fidesza. Magyar je pred začetkom snemanja po lastnih navedbah ženi svetoval, naj odstopi, kar pa je ta zavrnila, češ da gre za mafijo, iz katere se ne da preprosto izstopiti.

Zaradi te izjave naj bi se Magyar, ki velja za vzhajajočo zvezdo madžarske opozicije in ostrega kritika Orbanove vlade, tudi odločil snemati preostanek pogovora. V odzivu na objavo posnetka je Varga dejala, da jo je nekdanji soprog z njim že eno leto izsiljeval. Obtožila ga je tudi verbalnega in fizičnega nasilja med 16 let trajajočim zakonom.

Podporniki Magyarja so proti vladi protestirali že 15. marca, na obletnico madžarske revolucije leta 1848. Tudi takrat se je na ulice Budimpešte podalo na tisoče ljudi, navaja britanski časnik Guardian.

Na torkovih demonstracijah je Magyar zahteval odstop generalnega državnega tožilca Petra Polta, vlado pa je pozval k neodvisni preiskavi primera, ki je v središču objavljenega posnetka. Pred protestom je bil sam zaslišan na vrhovnem tožilstvu, kjer je tudi predložil posnetek, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.