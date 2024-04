Janša na srečanju konservativcev: Zagovarjamo striktno ločevanje legalnih in ilegalnih migracij

Letošnjega največjega srečanja konservativcev CPAC (Conservative Political Action) se je v Budimpešti poleg številnih skrajno desničarskih osebnosti udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša. Izpostavil je nezakonite migracije, vojno v Ukrajini in svobodo govora. "Ni države brez ozemlja in ni suverenosti brez nadzora nad njim. Ta se začne na meji," je dejal Janša.

Center za temeljne pravice je 25. in 26. aprila že tretjič gostil CPAC Hungary, največje konservativno srečanje na Madžarskem in v svetu, kjer so se ponovno zbrali svetovni konservativni voditelji, misleci in vplivneži. Tretjo madžarsko ponovitev je z govorom otvoril predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki je med 80 mednarodnimi gosti v Budimpešti gostil tudi nekdanjega slovenskega premierja Janeza Janšo.

Nekaj izsekov njegovega govora so objavili na družbenem omrežju X:

.@JJansaSDS: Kadar govorimo o suverenosti naroda ali države, govorimo o njeni demografiji, ozemlju, virih in varnosti. Ni države brez ozemlja in ni suverenosti brez nadzora nad njim. Ta se začne na meji. pic.twitter.com/OHbHjf5aD0 — SDS (@strankaSDS) April 25, 2024

.@JJansaSDS: Toda v to umetno ustvarjeno vojno stanje sta nedavno izbruhnili dve resnični vojni. Ruska agresija na Ukrajino ter teroristični napad Hamasa na Izrael sta zavržna in obsojanja vredna sama po sebi. Cena, plačana v mrtvih, zajetih ali uničenih življenjih desetine… pic.twitter.com/kbWqmuophh — SDS (@strankaSDS) April 25, 2024

.@JJansaSDS: Nedavni poskus prepovedi konservativne konference v Bruslju je zlovešče svarilo. Tisti, ki smo del svojega življenja preživeli v enopartijskem totalitarnem režimu, natančno vemo, kam to vodi. Čim nekomu uspe, da zatre svobodo govora, dobi absolutno oblast. pic.twitter.com/E0z5LbvzOO — SDS (@strankaSDS) April 25, 2024

.@JJansaSDS: Konservativci zagovarjamo striktno ločevanje legalnih in ilegalnih migracij in s tem povezano varnost naših meja. S tem branimo ne samo naša ozemlja, ampak tudi naše vrednote in naš način življenja. V bistvu je suverenost to, da sam odločaš, kako živiš. pic.twitter.com/O34Bn4uZup — SDS (@strankaSDS) April 25, 2024

Med gosti so bili letos tudi ameriški medijski zvezdnik Jack Posobiec, republikanski predstavnik Paul Gosar iz Arizone, vodja nizozemske Stranke za svobodo Geert Wilders, Santiago Abascal, predsednik španskega VOX, in ameriški senator Markwayne Mullin, kongresnik Andy Harris in Keith Self.