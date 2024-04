Svet SDS sprejema resolucijo o volitvah in dokončno potrjuje kandidatno listo za evropske volitve

Svet SDS na popoldanski seji sprejema resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev, s katero med drugim zahtevajo ponovno vzpostavitev ukinjenih volišč in sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju. Dokončno bodo potrdili še listo kandidatov za evropske volitve, po informacijah STA gre le za formalnost.

Svet stranke je kandidatno listo stranke za junijske evropske volitve potrdil že 17. februarja, ko so odločili, da bodo tudi tokrat stavili na evropskem političnem parketu izkušen kader. Za nosilko liste so določili sedanjo evropsko poslanko Romano Tomc (SDS/EPP), drugo mesto na listi pa dodelili njenemu bruseljskemu kolegu, evropskemu poslancu Milanu Zveru (SDS/EPP).

Sprememb in presenečenj na kandidatni listi po današnjem svetu stranke po informacijah STA naj ne bi bilo.

Na seji sveta SDS, ki se je ob 17. uri začela na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pa bodo člani sprejeli tudi Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji.

Zahtevajo vzpostavitev 400 novih volišč

Kot izhaja iz besedila resolucije, svet SDS zahteva, da okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena. Kot ugotavljajo, gre za 402 volišči, predvsem na podeželju. "Volišča so se ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate," menijo.

Zahtevajo tudi, da Državna volilna komisija (DVK) okrajnim volilnim komisijam odredi sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Ugotavljajo namreč, da število volivcev, ki glasujejo predčasno, večinoma presega 10 odstotkov volilne udeležbe, njihove glasovnice pa se preštevajo na volilno nedeljo, torej šele po nekaj dneh. Opozarjajo, da je v vmesnem času nadzor nad temi glasovnicami "izjemno pomanjkljiv", še zlasti v Ljubljani.

Med zahtevami je tudi, naj DVK nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oz. rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov, ter imena odgovornih oseb za vzdrževanje in administriranje programa. Zadnja zahteva pa je, naj DVK omogoči neodvisno zunanjo revizijo računalniškega tega programa, ki mora biti opravljena najkasneje do 20. maja 2024 ter javno objavljena.

Med drugim ugotavljajo še, da v volilnem procesu ni vgrajenega instrumenta, ki bi omogočal predstavnikom list, ki sodelujejo na volitvah, vpogled v delovanje omenjenega računalniškega programa. Menijo tudi, da obstaja teoretična možnost manipulacij v smislu računalniškega dodajanja ali odvzema glasov strankam, ki so tik pod ali tik nad pragom za izvolitev.