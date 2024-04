SDS zahteva sklic izredne seje DZ

Poslanec SDS Franc Breznik je danes predstavil zahtevo za sklic izredne seje DZ zaradi domnevnega vmešavanja evropske komisarke Vere Jourove v slovenske notranje in ustavnopravne zadeve. Ob tem je pozval vlado, naj na podlagi teh očitkov za "transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti" uradno naslovi pritožbo na Evropsko komisijo.

Breznik je na današnji novinarski konferenci ponovil stališča svoje stranke, ki je že večkrat izrazila prepričanje, da je podpredsednica Evropske komisije med obiskom v Sloveniji marca lani presegla svoja pooblastila. Da gre za "nesprejemljivo vmešavanje" je prejšnji teden dejal tudi predsednik SDS Janez Janša.

V SDS problematizirajo srečanje Jourove s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. Ker se je obisk zgodil le deset dni po odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV), si v SDS njen obisk razlagajo kot nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče.

V SDS so za sklic izredne seje pripravili tudi nekaj priporočil vladi

Domnevno spornost tega srečanja je danes znova osvetlil Breznik, četudi so v Bruslju pred tem že zavrnili očitke zoper Jourovo in poudarili, da se je v preteklosti že srečala s številnimi predsedniki ustavnih sodišč. Očitek o počrnjenosti delov dokumentacije, ki jo je o njenem obisku zahteval evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS), pa so ob tem pojasnili kot redno prakso, ki da omogoča vpogled v dele, ki so relevantni glede na vprašanje evroposlanca.

"Gre za primer nekega intervencionizma, ki presega pooblastila Evropske unije," je danes vztrajal Breznik, ki se je med obiskom komisarke tudi sam srečal z njo v vlogi predsednika odbora za zadeve EU.

Kot je dodal, so v SDS za sklic izredne seje pripravili tudi nekaj priporočil vladi, ki jo pozivajo, naj od Evropske komisije zahteva celovito transparentnost glede vsebine pogovorov Jourove z Accettom, vključno z interno komunikacijo njenega kabineta. Nadalje, vlada naj uradno naslovi pritožbo na komisijo zaradi vmešavanja v notranje zadeve Slovenije. Če odziv Evropske komisije ne bo zadovoljiv, kot je bil po prepričanju SDS do zdaj, naj vlada razmisli o uporabi pravnih sredstev.

Vladi še priporočajo, da pri svojem delu in v odnosu do institucij EU skrbi za suverenost. Nazadnje pa menijo, da bi morala vlada predsednika ustavnega sodišča pozvati, naj zaradi vseh navedenih okoliščin razmisli o svojem odstopu.