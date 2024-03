SDS bi volivce spraševala še o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge

Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Volivke in volivce bi na referendumu vprašali, ali so za to, da DZ sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge.

Kot so zapisali v obrazložitvi, vprašanje glede prisotnosti prepovedanih drog med politiki ostaja že vrsto let neodgovorjeno. "Pričakovano ravnanje poslancev DZ, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev je, da svoje naloge opravljajo odgovorno, vestno, nepristransko in kakovostno. Odgovorna politika je tudi transparentna politika, ki pri svojem delovanju vseskozi zasleduje načelo preglednosti delovanja funkcionarjev," so izpostavili.

Nenazadnje gre po njihovih navedbah za odgovornost do državljanov, "ki so vsekakor upravičeni do informacij, ali posamezni funkcionar svoje delo res opravlja tako, kot se od njega pričakuje". Ob tem so opozorili, da z nastopom opravljanja teh funkcij posameznik postane izpostavljen zanimanju javnosti, kar ima za posledico tudi oženje kroga njegove zasebnosti. V utemeljitvi so ob tem navedli še nekatere zapise v medijih.

SDS je sicer v tem mandatu v zakonodajni postopek dvakrat že vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, a ga je DZ vsakič zavrnil. Predlagani rešitvi je nasprotovala tudi vlada, po oceni katere bi predlog nesorazmerno posegel v zasebnost posameznika.

V parlamentarni postopek je sicer že vloženih več predlogov za posvetovalne referendume. Vse parlamentarne stranke z izjemo Levice so v DZ vložile predlog za posvetovalni referendum o izvedbi projekta nove nuklearke v Krškem (JEK2). Koalicija je vložila tudi predlog za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

SDS je vložila še predloga posvetovalnih referendumov o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado Roberta Goloba, NSi pa predloga posvetovalnih referendumov o predlogu energetskega zakona in o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije.

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda bi medtem na posvetovalnih referendumih preverjala naklonjenost volivcev pridelavi, predelavi in uporabi konoplje v medicinske namene ter uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah.