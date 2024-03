Podmladek Gibanja Svoboda je vložil pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o dekriminalizaciji rabe konoplje in legalizacijo uporabe in prodaje konoplje za rekreativno uporabo polnoletnih oseb po modelu, kot je bil nedavno sprejet v Nemčiji. S prihodnjim letom bo v Nemčiji namreč dovoljeno ne le kupovati in uživati konopljo v licenčnih trgovinah in klubih, pač pa bo imel vsak prebivalec pravico posedovati do 25 gramov marihuane za osebno uporabo.