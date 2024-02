Na posvetu državnega sveta in Društva onkoloških bolnikov Slovenije sogovorniki razpravljajo o novih odkritjih in priložnostih uporabe konoplje v medicini in industriji v Sloveniji. Med drugim so izpostavili, da je uporaba konoplje v medicinske namene v Sloveniji že dovoljena, pridelava konoplje v medicinske namene pa še ostaja prepovedana.

Predsednik DS Marko Lotrič je uvodoma poudaril, da je konoplja vsestransko uporabna - za prehrano, papir, oblačila, čevlje, vrvi, razgradljivo plastiko, uporablja se lahko celo pri gradnji. Konoplja pa je pomembna tudi pri zdravljenju različnih bolezni.

Pojasnil je, da trenutno veljavna slovenska zakonodaja zajema zgolj področje industrijske konoplje, pridelava konoplje v medicinske namene pa kljub legalizaciji uporabe konoplje v medicinske namene še vedno ostaja prepovedana. To pomeni, da je Slovenija pri uporabi sintetiziranih in naravnih ekstraktov konoplje v celoti odvisna od uvoza iz tujine. Uvoženi izdelki so pogosto težko dostopni in dragi, zato se bolniki, ki tovrstna zdravila uporabljajo, pogosto zatečejo na črni trg, od katerega so odvisni, je opozoril.

Vse več bolnikov se zanima za pripravke iz konoplje

Predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Ana Žličar je pojasnila, da se na društvo v zadnjih letih obrača vse več bolnikov, ki prosijo za nasvete glede uporabe pripravkov iz konoplje. Poročajo o osebnih stiskah in težavah, ki jih pestijo. Mnogi med njimi o uporabi konoplje ne obvestijo svojega zdravnika, ker se bojijo odklonilnega odnosa. "S tem je zelo omajano vzajemno zaupanje med bolnikom in zdravnikom, ki je temelj njunega odnosa in pomembno vpliva na zdravljenje same bolezni in njenih simptomov," je opozorila.

Žličarjeva: Čas je, da aktivno pristopimo k vpeljevanju konoplje v medicinsko uporabo

Izpostavila je, da številne znanstvene objave kažejo na zdravilni potencial konoplje. Njena uporaba se v zadnjem času širi v mnogih vejah medicine, tudi v onkologiji, kar s pridom uporabljajo v državah z bolje urejenim zdravstvenim sistemom. "Čas je, da tudi v Sloveniji aktivno pristopimo k vpeljevanju konoplje v medicinsko uporabo. Pomembno je, da imajo veliko strokovnjakov, ki imajo znanja in vedenje, kako in kaj je treba narediti," je poudarila.

Sekretarka za zdravstvo v kabinetu predsednika vlade Metka Paragi je spomnila, da je vladna koalicija v svoj program vključila tudi implementacijo uporabe konoplje v medicinske namene. "Naša želja je ukiniti črni trg z novo moderno pravno regulacijo konoplje in posledično slovenskim pacientom in ostalim uporabnikom omogočiti nabavo in uporabo izdelkov, ki bodo varni, znanstveno oporečni, njihova proizvodnja pa bo pravno regulirana in pod skrbnim nadzorom države," je povedala.

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je pojasnila, da so vsa zdravila iz konoplje oziroma kanabinoidov tako za otroke kot odrasle od 1. januarja letos v celoti financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Danes ni zakonskih ovir za predpisovanje zdravil iz konoplje, je poudarila. So pa zdravniki pri zdravljenju bolnikov samostojni in avtonomni, je dodala.

Treba je ločiti med uporabo konoplje in kanabinoidov v medicini, kjer bolniki prejmejo zdravila, ki so dokazano učinkovita, kakovostna in varna ter za katere regulatorni organi spremljajo pojavljanje nezaželenih učinkov in v zvezi s tem tudi ukrepajo, ter med izdelki iz konoplje s črnega trga, ki niso zdravila in ne ustrezajo standardom za zdravila, je opozorila.

Ministrstvo bo določena sredstva namenilo za pridelavo konoplje

Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Blaž Germšek pa je med drugim poudaril, da bo ministrstvo v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike od leta 2023 do 2027 namenilo določena sredstva tudi za podporo pridelave in predelave poljščin, tudi konoplje.

V drugem delu posveta sledijo strokovne predstavitve. Strokovnjaki med drugim predstavljajo uporabo konoplje v pediatriji in onkologiji, pa tudi izzive uporabe konoplje v medicini. Govorijo tudi o naprednih uporabah konoplje v kmetijstvu in o gospodarskih priložnostih konoplje.