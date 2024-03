Pred referendumom o JEK2 obljubljajo več informacij

V družbi Gen Energija, investitorju v drugi blok jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), obljubljajo, da bodo do novembrskega posvetovalnega referenduma o gradnji nuklearke javnosti na objektiven in jasen način predstavili temeljne vidike gradnje. "Veliko je znanega, obstajajo pa še določene neznanke. Poskrbeli bomo, da bomo informacije na sistematičen način predstavili javnosti. Le ustrezno informirana javnost bo lahko sprejela ustrezno odločitev," je ob robu srečanja z novinarji v Ljubljani povedal generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan.

Do referenduma, ki naj bi potekal v drugi polovici letošnjega novembra, bodo po Paravanovih napovedih znani približna vrednost investicije, okvirna časovnica gradnje, nabor možnih dobaviteljev tehnološke opreme in sprejemljive tehnološke rešitve. Odločitev o izboru dobavitelja, med katerimi so ameriški Westinghouse, francoski EDF in korejski KHNP, ter končna različica moči reaktorja bosta sicer znani predvidoma šele leta 2028.

Približna ocena investicije za reaktor z močjo 1.100 megavatov in stroški financiranja se trenutno giblje okoli desetih milijard evrov. A ker je v igri razpon reaktorja med tisoč in 2.400 megavati oziroma celo dveh reaktorjev, možnih kombinacij znotraj tega pa je osem, je o končni ceni še preuranjeno govoriti. Se pa v Gen Energiji zavedajo, da brez podpore in jamstva države projekta ne bo mogoče izpeljati.

Paravan dopušča možnost, da bo do novembrskega referenduma nabor rešitev že ožji, saj bodo zaključene določene študije o izbiri mikrolokacije objekta.

Negotovost glede cene elektrike iz nuklearke

Do takrat bi lahko bilo znanega tudi že kaj več o stroškovni ceni električne energije. Bodo pa javnost opozorili tudi na negotovosti pri stroškovni in prodajni ceni. "Pogovarjamo se o elektrarni z najmanj 60 leti življenjske dobe, najverjetneje celo sto leti. Danes ni strokovnjaka, ki bi znal napovedati ceno elektrike čez dve leti, kaj šele čez 20 ali več let," opozarja Paravan.

Priznava, da odločitev ne bo enostavna in bo povečana z določeno mero negotovosti. Zato je še toliko pomembnejše, da je proces ustrezno voden in strokovno podkovan, da odločevalci izberejo čim bolj modro odločitev.

Veliko zanimanje slovenskih podjetij za sodelovanje

Evropske države v naslednjih dveh desetletjih načrtujejo gradnjo več kot deset jedrskih elektrarn. Ključen dejavnik uspeha pri novogradnjah pa je učinkovito vzpostavljanje dobavne verige, ki so osnova za dobro izvedbo projekta znotraj časovnih, finančnih in kakovostnih okvirjev.

Za vključevanje v dobaviteljske verige so zainteresirana tudi slovenska podjetja. Na dosedanjih dveh srečanjih s potencialnimi dobavitelji opreme je bilo prisotnih več kot 50 podjetij. V Gen Energiji so prepričani, da bo projekt izgradnje JEK2 imel močne pozitivne učinke na slovensko gospodarstvo.

Dosedanje izkušnje novogradenj kažejo, da so postopki trajali od šest let do 17 let. Se pa v zadnjem desetletju povprečni časi zmanjšujejo, in sicer prav na račun dobro delujočih dobavnih verig.