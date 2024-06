"Predsedniku Joeju Bidnu in njegovi administraciji smo zelo hvaležni zaradi neprestane podpore boju za našo svobodo in neodvisnost," je dejal Zelenski. Pri tem je poudaril zeleno luč Washingtona za omejene napade z ameriškim orožjem tudi na ozemlju Rusije s ciljem, da Ukrajina učinkoviteje zaustavlja ruske poskuse razširjanja frontne linije, so sporočili iz Kijeva.

Zelenski se je Austinu zahvalil tudi za njegova prizadevanja pri krepitvi ukrajinske zračne obrambe. "To je zdaj najpomembnejša linija za zaščito življenj Ukrajincev, naših mest, skupnosti in civilne infrastrukture," je dejal Zelenski, ki se je z Austinom pogovarjal tudi o pospešeni zavezniški dobavi bojnih letal F-16.

Barometer kitajsko-ameriških odnosov

Srečanje z Zelenskim je Austin pospremil z odzivom na omrežju X, kjer je zapisal, da "podpora ZDA ukrajinskemu boju proti ruski agresiji nikoli ne bo usahnila", in znova potrdil zavezanost ZDA usmerjanju koalicije več kot 50 držav, ki podpirajo ukrajinsko obrambo.

Zelenski se je z Austinom srečal ob robu konference Shangri-la. Letna konferenca, ki jo v Singapurju organizira londonski Inštitut za strateške študije (ISSS) in se bo sklenila danes, je postala barometer kitajsko-ameriških odnosov v zadnjih letih z redno udeležbo številnih visokih predstavnikov z vsega sveta.

Kritika Kitajske

Ob zahvalah ZDA je Zelenski danes kritiziral Kitajsko, češ da si prizadeva preprečiti državam udeležbo na mirovni konferenci za Ukrajino, ki jo bo gostil švicarski Luzern med 15. in 16. junijem. Peking vrh javno kritizira, ker Rusija nanj ni povabljena.

"Kitajska si žal močno prizadeva, da bi državam preprečila udeležbo na mirovnem vrhu," je dejal Zelenski novinarjem ob robu varnostne konference Shangri-La.