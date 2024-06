Resno opozorilo: Putinove sile bi "smešno" majhno britansko tankovsko floto izbrisale v dveh tednih

Nekdanji polkovnik britanske vojske je posvaril, da bi lahko Vladimir Putin v primeru tretje svetovne vojne britansko tankovsko silo izbrisal v samo dveh tednih. Opozoril je, da bi lahko Velika Britanija ostala ranljiva zaradi premajhne opremljenosti njenih sil.

Novi Challenger 3, tank, ki naj bi prispel leta 2030, je po njegovem sicer "spodobno vozilo", a bi jih bilo treba izdelati več. "Trenutno načrtujemo, da jih bomo nabavili le 148, kar je sramotno malo, če se spomnite, da je na vrhuncu hladne vojne, ne tako dolgo nazaj, kraljevi oklepni korpus britanske vojske lahko upal, da bo na terenu 900 MBT-jev, (main battle tank, op. a., glavni bojni tank)," je dejal Crawford, ki je zdaj obrambni analitik. Za UK Defence Journal je dodal, da je to število zadostovalo le za podporo dveh oklepnih polkov ter rezervnih vozil in vozil za usposabljanje.

"148 MBT-jev bi v intenzivnem boju lahko zdržalo približno štirinajst dni, če bomo imeli srečo, potem pa ne bo nobene zamenjave. Če se iz trenutnega konflikta v Ukrajini lahko kaj naučimo, je to, da potrebujete veliko stvari, in jasno je, da 148 tankov tega ne bo preseglo." Dodal je, da čeprav ima Challenger 3 nadgrajen oklep, ima "premalo za boj proti grožnji dronov, čemur smo bili priča v Ukrajini in drugod".

Opozoril je tudi, da je število ljudi v britanskih oboroženih silah padlo na skrb vzbujajoče nizko raven.

Poudaril je še, da je Ukrajina v približno dveh letih izgubila okoli tri tisoč tankov, kar pomeni, da bi lahko britanska kvota vozil vztrajala le nekaj tednov. Putin bi lahko "udaril po Veliki Britaniji z desetinami enakih raket, ki jih uporablja za napad na Ukrajino, in Združeno kraljestvo ne more narediti ničesar, da bi jih ustavilo," je še dejal nekdanji častnik.