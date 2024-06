Razburjeni Putin zmerjal prisotne in grozil z jedrskim orožjem #vide

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu sploh prvič od ruske invazije Ukrajine februarja 2022 gostil več predstavnikov mednarodnih medijskih hiš, tudi zahodnih. Prisotnim novinarjem je med drugim očital, da so neumni kot miza, za katero sedijo, ker naj bi poročali, da namerava Rusija napasti katero od držav članic zveze Nato. Putin je dejal tudi, da se Rusija v Ukrajini, ki jo je napadla pred dvema letoma, v resnici brani, in ponovno poudaril, da Zahod podcenjuje pripravljenost Rusije na uporabo jedrskega orožja.

"Ali ste znoreli?" je Vladimir Putin vprašal novinarje in urednike za veliko mizo na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu, med njimi so bili tudi predstavniki zahodnih medijev, kot je tiskovna agencija Associated Press, nato pa potrkal po njej in pripomnil, da so neumni prav tako kot miza.

Ruskega predsednika je po njegovih besedah razjarilo poročanje (zahodnih) medijev, ki so se v dobrih dveh letih od ruske invazije Ukrajine večkrat sklicevali na obveščevalske in vojaške vire v Evropi in ZDA, ki so opozarjali, da bi lahko Rusija napadla tudi katero od držav članic zveze Nato.

Putin je takšne navedbe med sestankom z novinarji označil za izmišljotine oziroma za propagando, ki jo države Zahoda servirajo domačemu občinstvu, da bi po eni strani lažje upravičile oboroževanje in pošiljanje orožja v Ukrajino, po drugi pa ohranile svoj ponos in status imperialnih sil.

Dodal je, da takšne grožnje - da bi Rusija napadla zvezo Nato - ne obstajajo in zatrdil, da se Rusija v Ukrajini, državi, ki se je je z vojaško silo lotila 24. februarja 2022 in si priključila petino njenega ozemlja, v resnici brani.

Opomnik, kaj so v Rusiji govorili tik pred invazijo Ukrajine



Tako so na drugem najbolj gledanem televizijskem kanalu v Rusiji, Rusija 1, decembra 2021, torej približno dva meseca pred napadom na Ukrajino, milijonom ruskih gledalcev predstavljali potencialen scenarij za rusko invazijo baltskih držav. Foto: posnetek zaslona



V Rusiji so sicer le nekaj dni pred invazijo Ukrajine zatrjevali, da se ne pripravljajo na napad na sosednjo državo in da je zbiranje vojske na meji z Ukrajino zgolj vojaška vaja.



Sam Vladimir Putin je 18. februarja 2022, torej manj kot teden dni pred invazijo Ukrajine, med obiskom Belorusije trdil, da gre za vojaške vaje, ki so izključno obrambne narave in niso grožnja nobeni drugi državi (vir).



Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je 9. februarja 2022 opozorila z Zahoda, da se Rusija pripravlja na napad na Ukrajino, medtem označila za absurdna in da načrti za agresijo proti sosednji državi ne obstajajo, imajo pa agresivne načrte verjetno Združene države Amerike. "Da naj bi Rusija napadla Ukrajino, smo izvedeli iz ameriških časopisov," je bila takrat cinična Zaharova.

"Zahod nekako verjame, da ne bomo nikoli uporabili jedrskega orožja"

Ena od tematik Putinovega pogovora z novinarji je bila tudi ruska jedrska doktrina oziroma možnost ruske uporabe jedrskega orožja na bojišču ali proti katerih od držav Zahoda.

Po zagotovilih Putina uporaba jedrskega orožja ni izključena, izrazil pa je tudi presenečenje, da "Zahod kar nekako verjame, da ga Rusija nikoli ne bo uporabila", in spomnil na rusko doktrino o jedrskem orožju.

Ruska doktrina o jedrskem orožju ruskim oblastem med drugim daje pooblastijo, da preudarijo o uporabi jedrskega orožja v primeru, če bi bila Rusija tarča napada z orožjem za množično uničevanje ali če je ogrožen sam obstoj države. Foto: AP / Guliverimage

"Imamo jedrsko doktrino, poglejte, kaj piše v njej. Če nekdo ogroža suverenost in ozemeljsko integriteto naše države, lahko v skladu z doktrino uporabimo vse možnosti, ki so na razpolago. Tega nihče ne bi smel jemati zlahka," je posvaril ruski predsednik.

Zagotovilo: Natovi vojaki se ne bodo borili v Ukrajini



Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes ob prvem obisku Finske, odkar se je država aprila lani pridružila zavezništvu, zagotovil, da Nato ne načrtuje napotitve vojakov v Ukrajino. Ob tem je poudaril, da je treba Kijevu zagotoviti trajno podporo.



"Nato ne načrtuje napotitve vojakov v Ukrajino," je dejal Stoltenberg na srečanju s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom. Kot je pojasnil, pa išče zavezništvo dolgoročne finančne zaveze članic za zagotavljanje podpore Ukrajini tako dolgo, kot jo bo potrebovala.

Na vprašanje, kakšno je tveganje morebitnega ruskega napada na katero od članic Nata, je Stoltenberg dejal, da "ne zaznavamo neposredne vojaške grožnje nobeni zaveznici Nata". Foto: Reuters

"Zadnje mesece smo doživeli nekaj zastojev in zamikov pri dobavi vojaške podpore Ukrajini," je še bil kritičen Stoltenberg in dodal, da je treba zagotoviti, da se to ne ponovi.



Podobno je prvi mož Nata zagotovil februarja v odzivu na izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki v okviru podpore Ukrajini ni izključil možnosti napotitve sil v Ukrajino. Stoltenberg je tudi tedaj dejal, da zavezništvo nima teh načrtov. (STA)

