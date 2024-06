Rusi trdijo: V tem alpskem kraju bo ples satanistov

V zadnjih dnevih je ena od glavnih tarč Putinovih propagandistov v Rusiji postala Švica. Tako so v nekem televizijskem prispevku predsednico Švice Violo Amherd označili za morilko otrok, ki jo zanima le denar. Očitajo ji tudi neprivlačen videz, kar po mnenju Putinovih propagandistov ni nič nenavadnega, saj so po njihovi oceni vse Švicarke grde.

Razlog za napad ruskih propagandistov na Švico je seveda mirovna konferenca o Ukrajini, ki jo bo alpska država gostila 15. in 16. junija v letoviškem kraju Bürgenstock. Na konferenci, na kateri ne bo ruskih predstavnikov, bodo skušali poiskati rešitev za konec vojne v Ukrajini.

Ruska obrekovalska kampanja proti Švici

Da bi čim bolj oblatila mirovno konferenco, je Moskva začela obrekovalsko kampanjo proti Švici. Cilj je jasen: zaradi mirovne konference v Bürgenstocku je treba Švico prikazati v najslabši možni luči, piše švicarski medij SonntagsZeitung.

V televizijskem prispevku so tako ruski propagandisti mirovno konferenco označili za ples satanistov, švicarsko predsednico Violo Amherd pa predstavili kot pohlepno osebo, ki je imela že kot otrok rada denar. Ker podpira pravico do splava, so jo označili tudi za morilko otrok.

Ruski propagandisti skušajo čim bolj očrniti švicarsko predsednico Violo Amherd. Foto: Guliverimage

"Neprivlačna Amherdova"

Za ruske propagandiste je Amherdova tudi zvesta ameriška marioneta. To naj bi počela, ker se ne more drugače uveljaviti, saj da ni privlačnega videza. To pa naj ne bi veljalo samo zanjo, temveč so nasploh vse Švicarke neprivlačne, še trdijo v ruskem televizijskem prispevku o Švici.