Švica najpametnejša država v Evropi, Slovenija na 14. mestu

Po raziskavi spletne šole za poučevanje TutorSpace je med 44 evropskimi državami najpametnejša oziroma najbolj inteligentna Švica. Slovenija je na 14. mestu. Inteligentnost držav so raziskovalci ugotavljali na podlagi 17 dejavnikov, med katerimi so kakovost in dostop do izobraževanja, digitalna pismenost in javne naložbe v izobraževanje.