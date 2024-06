Zaradi vojaških lovcev že danes zapirajo avtocesto #foto

Švicarji bodo danes in jutri zaprli del svoje osrednje avtoceste in na njej preizkušali vzlete ter pristanke svojih vojaških lovcev.

Danes ob 21. uri bodo Švicarji zaprli del avtoceste A1 med Avenchesom in Payernom v kantonu Waadt. Zapora bo trajala največ 36 ur, promet pa bodo preusmerili na vzporedne ceste.

Švicarska vojska bo na tem odseku testirala vzlete in pristanke svojih vojaških lovcev. Gre za McDonnellove Douglasove (Boeingove) F/A-18. Preverjali bodo, ali bi lahko avtoceste nudile ustrezno alternativo za uporabo lovcev, če bi bila primarna letališča poškodovana.

Švicarji so take vaje zadnjič izvajali v 70. in 80. letih prejšnjega stopetja. Takrat so uporabljali še drugi tip letal.

Lovec F/A-18 je dolg 17,1 metra, širok pa 11,7 metra. Letalo prazno tehta 11,3 tone.