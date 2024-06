Nov napad na rafinerijo v Rusiji: izbruhnil ogromen požar

V noči na četrtek je bila v mestu Novoshakhtinsk v regiji Rostov napadena rafinerija nafte. Slišati je bilo eksplozije in izbruhnil je požar, so sporočili na aplikaciji Telegram.

"Zaradi napada z dronom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Novoshakhtinsk. Na prizorišče so prispele službe za nujne primere. Zaradi novega napada so morali gašenje prekiniti. Osebju je bilo rečeno, naj se umakne na varno razdaljo," je guverner regije Rostov, Vasil Golubev zapisal na kanalu Telegram.

Ko je nevarnost minila, so gasilci pričeli z gašenjem. "Ogenj je zajel površino sto kvadratnih metrov. Po prvih podatkih mrtvih ali poškodovanih ni," je še zapisal Golubev in dodal, da napad preiskujejo.

Ista rafinerija je bila napadena že marca letos. Takrat je odgovornost za napad prevzela Glavna obveščevalna uprava ministrstva za obrambo Ukrajine.

Po družbenih omrežjih so se razširili posnetki, ki prikazujejo velik požar v omenjeni rafineriji.

Ukrainian drones have destroyed a Russian oil refinery in Rostov-on-Don tonight. Rostov is a HQ of Russian troops operating in Ukraine, and a huge military hub. pic.twitter.com/NYAaUw6XWC — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) June 6, 2024

Napadeno tudi skladišče rafinerije v Belgorodu

Rusi so poročali tudi o napadu na skladišče nafte v regiji Belgorod. "Oborožene sile Ukrajine so uporabile dron za napad na skladišče nafte v Starem Oskolu. Posledično je zagorel rezervoar. Štiri gasilske ekipe so ga hitro pogasile. Razbita so okna bližnje stražarske postaje, poročila o žrtvah ni," je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov.