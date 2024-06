Zelenski v Katarju na pogovorih o vračanju ukrajinskih otrok iz Rusije

In Qatar, I met with @TamimBinHamad. I appreciate Qatar's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, as well as all key UN resolutions condemning Russian aggression.



It is important that Qatar supports the Peace Formula. We talked about preparations for the…

Russian terrorists have robbed an entire generation of Ukrainian children of a normal life and shattered their trust in adults. Many little Ukrainians will never grow up because they were killed in Russian attacks.



Thousands have been kidnapped, transferred from Ukraine to…

Na dnevnem redu sta še gospodarsko sodelovanje in prihajajoča mirovna konferenca za Ukrajino, ki jo bo med 15. in 16. junijem gostil švicarski Luzern in se je Katar namerava udeležiti. Ob tem je Zelenski poudaril, da je Katar sodeloval pri organizaciji konference, na kateri upa, da bo vrnitev ukrajinskih otrok ena od točk dnevnega reda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katar je namreč od začetka ruske invazije februarja 2022 večkrat posredoval med državama v vojni, zlasti pri vračanju več deset otrok iz Rusije v Ukrajino.

Na podlagi obtožb o deportacijah ukrajinskih otrok je sicer marca lani Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe o deportaciji otrok odločno zanika.