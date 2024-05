"Tovrstni sporazum prvič določa točno število bojnih letal F-16, in sicer 30, ki bodo Ukrajini dobavljena do leta 2028," je Volodimir Zelenski zapisal na omrežju X, potem ko je z belgijskim premierjem podpisal dvostranski sporazum o varnosti in dolgoročni podpori.

Zelenski navaja, da bodo prva letala prispela že letos, medtem ko je bila zunanja ministrica Hadja Lahbib v izjavi previdnejša in je dejala, da upajo v začetek dobave do konca leta.

Sporazum bo veljal deset let

Letala so del 977 milijonov evrov vredne vojaške pomoči Belgije Ukrajini, ki jih sporazum predvideva za to leto. Vsebuje tudi zavezo belgijske vlade, da bo Kijevu pomagala v vseh desetih letih veljavnosti sporazuma.

Ta med drugim predvideva dobavo oklepnih vozil, opreme za letalske sile in obrambo, sodelovanje v koaliciji za dobavo streliva ter vojaško usposabljanje. Navaja pričakovanje sodelovanja v obrambni industriji, podporo ukrajinskim mirovnim prizadevanjem, krepitev sankcij proti Rusiji, uporabo zamrznjenega ruskega premoženja ter krepitev sodelovanja pri obveščevalnih dejavnostih.

Ukrajinski predsednik na obiskih

Zelenski je v Bruselj danes dopotoval iz Madrida, kjer je podoben sporazum v ponedeljek podpisal s španskim premierjem Pedrom Sanchezom. Danes ima na programu še srečanje z belgijskim kraljem Philippom in obisk vojaškega letališča Melsbroek, kjer naj bi beseda tekla o obljubljenih letalih. Že popoldne pa ga pričakujejo v Lizboni.

V okviru svoje evropske turneje je Zelenski zaveznice med drugim pozval, naj z vsemi sredstvi prisilijo Rusijo k miru. V tretjem letu vojne z Rusijo Ukrajina tudi prosi za več vojaške pomoči za svoje enote, ki jim primanjkuje orožja, ter sisteme zračne obrambe.

Obenem ukrajinski predsednik zbira podporo za mirovno konferenco, ki naj bi bila prihodnji mesec v Švici. Udeležbo Rusije Kijev zavrača.