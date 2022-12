Je Putinova hčerka najmanj petkrat obiskala Slovenijo?

Katerina Tihonova, hči ruskega predsednika, je med letoma 2014 in 2019 najmanj petkrat obiskala Slovenijo. Čeprav ni šlo za tujega voditelja, ampak za njegovega otroka, bi morale biti pristojne službe o obiskih Tihonove obveščene vnaprej, vendar ni jasno, ali se je to tudi zgodilo, piše spletni medij Oštro.

Ruski predsednik Vladimir Putin ima po uradnih podatkih dve hčerki, Marijo in Katerino. Obe sta se rodili v zakonu med Putinom in njegovo ženo Ljudmilo, s katero sta se ločila leta 2014. Starejša Marija se je rodila leta 1985 v Sankt Peterburgu (takrat se je imenoval še Leningrad), mlajša Katerina pa leta 1986 v Dresdnu, kjer je takrat kot agent KGB služboval njen oče.

Katerina je znanstvenica, v mlajših letih pa je bila navdušena nad akrobatskim rokenrolom. Leta 2014 je postala podpredsednica svetovne zveze za ta šport (WRRC), pristojna za trženje in širitev članstva.

Tihonova v Ljubljani

Čeprav naj bi ji po zagotovilih predsednice WRRC že leta 2018 prenehale vse funkcije, se ni povsem umaknila iz delovanja organizacije. Ko je predsedstvo zveze septembra 2019 zasedalo v Ljubljani, se je Tihonova sestanka udeležila kot gostja pri eni izmed točk na dnevnem redu, piše Oštro.

Kot še piše Oštro, dokumenti, ki jih je z Oštrom delil ruski neprofitni medij iStories, razkrivajo, da je bila Tihonova v Sloveniji najmanj petkrat. Prvič je obiskala Slovenijo marca 2014, mesec dni po tem, ko so ruske sile zavzele ukrajinski polotok Krim. Bivala je v hotelu Slon v Ljubljani skupaj z drugimi gosti in varnostnikom Aleksejem Skripčakom.

Oštro je vprašanja o obiskih Slovenije poslal tudi Tihonovi in Skripčaku, a se nista odzvala. Gregor Jamnik, direktor ljubljanskih hotelov Slon in City, na vprašanja o rezervacijah nastanitev za Tihonovo in Skripčaka ni mogel odgovoriti, saj ne razkrivajo podatkov o svojih gostih.

Je Sova vedela za obiske Putinove hčerke?

Andrej Rupnik, strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji direktor Sove, je za Oštro pojasnil, da je napoved tovrstnih obiskov korektna do države, v katero potujejo najožji družinski člani političnih voditeljev. Če bi se taki osebi v Sloveniji na primer kaj zgodilo, bi bila vlada v zelo težkem položaju, saj ne bi vedela niti tega, da je hči tako visokega voditelja, kot je Putin, nastanjena v državi, pravi Rupnik.

Vladimir Putin ima po uradnih podatkih dve hčerki, Marijo in Katerino (ena od njih je na tej fotografiji iz leta 1986). Na fotografiji je še Putinova nekdanja žena Ljudmila. Po neuradnih podatkih ima Putin z drugimi ženskami še nekaj otrok. Foto: Guliverimage

Sova na vprašanja Oštra o obiskih Tihonove ni odgovorila, saj ne komentirajo vprašanj, ki zadevajo 2. člen zakona o delovanju Sove. Drugi člen zakona pravi, da agencija pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije "iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države", o organizacijah, skupinah in osebah, ki bi lahko z dejavnostjo v tujini ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev.