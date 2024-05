Dallas na krilih načetega Dončića pustošil po Los Angelesu

Košarkarji Dallas Mavericks so v velikem slogu dobili izjemno pomembno peto tekmo prvega kroga končnice zahodne konference v ligi NBA. Mavericks so na gostovanju pri Los Angeles Clippers zmagali s kar 123:93, v seriji povedli s 3:2 in si tako priigrali prvo zaključno žogo za napredovanje. Navkljub poškodbi kolena in težavam z boleznijo je vloga prvega igralca srečanja pripadla Luki Dončiću, ki je obračun končal pri 35 točkah, sedmih skokih in desetih asistencah. Na drugi tekmi dneva so Boston Celtics s 118:84 premagali Miami Heat in s skupnim izidom 4:1 v seriji izločili vročico.

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 93:123 Strelci: George (11 sk.) in Zubac 15, Powell 14; Dončić 35, Kleber 15 (5/7 za 3), Irving in Hardy 14, Jones Jr. in Lively II 12 (7 sk.)

Učinek Luke Dončića: 35 točk (12/18 za 2, 2/8 za 3, 5/5 prosti meti), 7 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 39:03

Zasedba Dallas Mavericks je v Crypto.com areni opravila veliko delo in si s pomembno zmago v gosteh priigrala prvo zaključno žogo v seriji prvega kroga končnice. Zmaga ob vnovič ključni odlični igri v obrambi lahko Mavse navdaja s še toliko večjim optimizmom, saj se glede na statistiko lige NBA kar 83 odstotkov vseh ekip, ki povedejo s 3:2 v zmagah zatem tudi uvrsti v nadaljnji del tekmovanja. Mavericks si bodo mesto med najboljšimi štirimi ekipami zahoda skušali priigrati v noči na soboto (3.30), ko se serija znova seli v American Airlines center v Dallas.

Pred peto tekmo prvega kroga končnice v zahodni konferenci je največ skrbi in negotovosti povzročalo stanje kolena Luke Dončića, ki je bil vidno načet že na zadnji tekmi v Dallasu. Navijače zasedbe iz Teksasa je po prizorih iz zadnjega treninga še posebej zaskrbel prizor ob pogledu na desno nogo, ki je bila povsem polepljena s kineziološkimi trakovi, iz tabora Dallasa pa so sporočili, da se Slovenec spopada z zvinom kolena (nategnjene vezi v kolenu), ob tem pa ima že nekaj dni težave tudi z boleznijo. Slovenski košarkar je ob tem pred srečanjem v Los Angelesu celo priznal, da če bi bila to tekma rednega dela, najverjetneje sploh ne bi stopil na parket, a je ob pomembnosti srečanja stisnil zobe.

"Luka je rekel, da želi poskusiti, med minutami odmora in samo igro bomo poskušali ugotoviti, kako ga odpočiti. Upam, da se počuti vsaj malce bolje, ostalo bomo videli med samo tekmo," je tik pred začetkom srečanja dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Prvi poraz brez Leonarda

Slovenski as je tako kljub težavam stopil na parket in ob Kyrieju Irvingu, Derricku Jonesu Jr., Danielu Gaffordu in P. J. Washingtonu tekmo začel v prvi peterki. Ekipi danes vnovič ni mogel pomagati Tim Hardaway Jr., ki je na zadnjem treningu sicer poskusil igrati z ekipo, a po koncu treninga odšepal z igrišča, tako da po poškodbi gležnja še ni pripravljen. Na drugi strani pa v domačem moštvu ni bilo Kawhija Leonarda, ki je izpustil še svoje tretje srečanje v tej seriji, prvič pa se je zgodilo, da so Clippers brez ameriškega zvezdnika tekmo izgubili.

Obračun v Crypto.com areni sta obe zasedbi odprli z zelo hitro, "run and gun" igro v napadu, Dallas je sicer povedel s 4:0, a so se hitro prebudili tudi Clippersi, tekmeca pa sta nato dosegala koš za košem. Po dobrih petih minutah igre je ob vodstvu Dallasa s 14:13 prvo minuto odmora na srečanju zahteval trener domače zasedbe Tyronn Lue. Tudi zatem sta bili ekipi povsem poravnani, o čemer priča podatek, da so domači v prvi četrtini vodili z največ dvema točkama naskoka, Dallas pa s štirimi, Mavericks pa so prvih dvanajst minut dobili s 25:24. Obe ekipi sta bili precej nenatančni pri metu, Dallas je unovčil le en met za tri iz desetih poskusov – Dončić je zgrešil tri, ob zaključku prve četrtine je dobil nekaj počitka, a bil kljub temu z osmimi točkami ob Ivici Zubcu najučinkovitejši košarkar v prvem delu tekme.

Kleber s štirimi trojkami potegnil voz Dallasa

V prvih minutah druge četrtine je merilne naprave pri Dallasu v poplavi zgrešenih metov z razdalje naravnal vsaj Maxi Kleber, Dallas pa je po njegovi tretji trojki dobrih sedem minut pred koncem prvega polčasa povedel z 41:33. Tudi zatem je bil Dallas kljub ne najbolj blesteči predstavi ves čas v rahli prednosti, dobro minuto pred koncem druge četrtine pa so gostje po protinapadu ter uspešno izvedenem alley-oopu Irvinga in Gafforda prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (54:44). Prav toliko je znašala tudi prednost Dallasa ob odhodu na najdaljši odmor na tekmi (56:46). Dončić je bil s 15 točkami najboljši strelec prvega polčasa, Kleber jih je ob štirih zadetih trojkah v drugi četrtini dodal 12. Pri Clippersih, ki se prav tako niso proslavili pri metu, ob tem pa je dobro delo opravila tudi obramba Dallasa, je Zubac dosegel 13 točk.

Dončić je v prvem delu tretje četrtine dosegel devet zaporednih točk, po katerih se je Dallas odlepil od tekmeca. Foto: Reuters

Dončić zablestel v tretji četrtini

Dallas je na krilih konca druge četrtine vstopil tudi v tretji del srečanja. Zasedba Jasona Kidda je imela sicer obilico težav s skokom v napadu Clippersov, ki so kot po tekočem traku v napadu dobivali druge ali celo tretje priložnosti, a so bili na srečo Dallasa za razliko od četrte tekme precej nerazpoloženi sploh pri metu z razdalje – zgrešili so kar 14 zaporednih metov za 3, iz igre pa so v prvem delu tretje četrtine metali 1/12, kar je bila voda na mlin na igro Dallasa. Ta je po step-back metu Dončića s polrazdalje dobrih sedem minut pred koncem tretjega dela prvič na tekmi povedel s +14 (64:50).

Clippersom zatem ni pomagala niti minuta odmora, Dončić se je razigral in dosegel še naslednjih sedem točk Dallasa, po katerih je prednost gostov prvič na tekmi presegla mejo 20 točk (71:50). V končnici tretjega dela tekme je v sedmem poskusu svojo prvo trojko zadel tudi slovenski as, ki je s 14 točkami v tretji četrtini poskrbel za vodstvo s 83:58, Mavs pa so se v zadnjo četrtino podali s prednostjo 89:69.

Maxi Kleber je dosegel pet trojk iz sedmih poskusov, kar štiri je prispeval v drugi četrtini. Foto: Reuters

Dončić s širokim nasmehom mirno sedel na klop

Dallas je v zadnji četrtini brez večjih težav držal lagodno prednost, Clippers so se nekajkrat poskusili vrniti, a so bili napram zadnjem srečanju povsem razglašeni pri metu z razdalje, tako da se je prednost Dallasa le še višala in po košu ter zadetem dodatnem prostem metu Dončića prvič na srečanju dosegla 30 točk (104:74). Zahvaljujoč visoki prednosti se je slovenski košarkarski virtuoz lahko več kot pet minut in pol pred koncem usedel na klop in zaključil delo. Dallas je na koncu slavil s kar 123:93. Medtem ko so Mavs srečanje končali pri 54-odstotnem uspešnem metu iz igre, pa so na drugi strani Clippers unovčili le slabih 38 odstotkov vseh metov iz igre.

Dončić je na koncu tekmo končal pri 35 točkah, nekoliko je šepal le met za tri točke (2/8 za 3), a je bil Slovenec pravi, ko je bilo to najbolj potrebno. Svoje je s petimi trojkami iz sedmih poskusov s 15 točkami dodal Kleber, Irving je dodal točko manj, ob tem pa je ob njegovi prisotnosti na parketu Dallas srečanje dobival z razliko +35. V zaključku se je razigral tudi rezervist Jaden Hardy, ki je prav tako dosegel 14 točk. Pri Clippersih, ki so zadeli devet trojk iz 35 poskusov, sta po 15 točk prispevala Paul George in Zubac, točko manj je dosegel Norman Powell. Povsem je tokrat zatajil James Harden, ki je dosegel le sedem točk (2/12 met iz igre, 1/7 za 3).

Boston je dobil serijo proti Miamiju s 4:1 v zmagah. Foto: Reuters

Na drugi tekmi dneva so Boston Celtics v domačem TD Gardnu končali svoje delo in se z zmago nad Miamijem s 118:84 kot prvi zavihteli v polfinale vzhodne konference. Boston, ki je igral brez poškodovanega Kristapsa Porzingisa je temelje k zmagi postavil že v prvi četrtini, ki jo je dobil z 41:23, Miami na srečanju ni vodil niti enkrat, kelti pa so vodili z največ 37 točkami naskoka. Boston je premočno dobil boj v skoku (56:29), izgubil sicer bistveno več žog (14:6), a bil sicer krepko boljši v praktično vseh statističnih prvinah košarkarske igre.

Košarkarji Miamija so bili zelo nerazpoloženi v napadu, zadeli so le tri trojke iz 29 poskusov. Celtics so jih skupno zadeli 16, pet jih je prispeval Sam Hauser, ki je dosegel 17 točk (5/8 za 3), vlogi najboljših strelcev pa sta s po 25 točkami pripadli Derrick White (5/10 za 3) in Jaylen Brown. Pri gostih, ki so znova pogrešali prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, zaradi težav s kolkom pa je manjkal tudi Jaime Jaquez Jr., je 23 točk dosegel Bam Adebayo, dvomestna sta bila še Tyler Herro (15 točk) in Caleb Martin (10 točk).

Boston se bo v konferenčnem polfinalu pomeril z boljšim iz para Cleveland Cavaliers - Orlando Magic. Cavaliers trenutno v seriji vodijo s 3:2 v zmagah.

Liga NBA, 1. maj: