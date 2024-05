Borbeni Dallas z delnim izidom 16:0 do druge zmage

Dallas Mavericks so z borbeno timsko igro na tretji tekmi prišli do druge zmage v konferenčnem polfinalu lige NBA. Oklahomo City Thunder so premagali s 105:101. Luka Dončić (22 točk, 15 skokov) in Kyrie Irving (22) nista dominirala pri doseganju točk, niti se niso zanašali na trojke, ampak je svoje prispevala celotna ekipa. P.J. Washington je dal 27 točk, Dereck Lively 12, Tim Hardaway in Daniel Gafford po osem. Shai Gilgeous-Alexander je bil z 31 točkami prvi strelec tekme.

Liga NBA, 11. maj:

Učinek Luke Dončića: 22 točk (met za tri 1/4, za dve 6/13, prosti meti 7/10), 15 sk., 5 as., 2 ukr. žogi, 0 bl., 4 izg. žoge

Zdravstveni karton Mavericksov pred tekmo: Luka Dončić (zvin desnega kolena, zatečen levi gleženj), a je bil na voljo za igro; Maxi Kleber (izpad desne rame) in Olivier-Maxence Prosper (zvin levega gležnja) pa pričakovano nista bila na voljo. Ljubljančana torej prav nič ne ustavi. Vsi so pričakovali, da bo ključen mož Dallasa tudi na tretji tekmi drugega kroga končnice proti Oklahomi City Thunder. Na drugi je šepal, a je Mavericksom vseeno priigral zmago s 119:110. Dal je 29 točk, tako kot s tekmo kariere tudi P. J. Washington. Pri nasprotniku so bili pred tretjo tekmo vsi ključni igralci stoodstotni, tudi drugouvrščeni v izboru za MVP Shai Gilgeous-Alexander (33 točk na drugi). Na zadnjih desetih tekmah je Dallas zmagal samo petkrat, Oklahoma pa devetkrat. A v končnici zadnje tekme in statistika ne šteje veliko, vsaka tekma je zgodba zase.

P.J. Washington Foto: Reuters Washington je nadaljeval, kjer je na drugi tekmi končal. Že v prvi četrtini je dal 11 točk, tudi atraktivno zabil. Za zmage in predvsem napredovanje v končnici odločata dobra obramba in skok in tega recepta se je v prvem delu igre držal Dončić. Met mu ni stekel, a se je zato boril v obrambi in dobro skakal. Imel je sedem skokov in šest točk. Po 12 minutah so Mavericks vodili s 26:23, pravzaprav so imeli že devet točk prednosti (24:15).

Prva trojka Dončića šele v zadnji minuti polčasa

Drugo četrtino je Washington odprl s svojo drugo trojko (29:23). A je Oklahoma predvsem s timsko igro v napadu v četrti minuti druge četrtini prišla do prvega vodstva (34:31). Že sedem njenih košarkarjev se je vpisalo med strelce, Gilgeous-Alexander je bil pri devetih točkah. In bil je vse bolj razigran. Ob vodstvu za 45:43 je bil pri 15 točkah. Ker Luki met ni stekel, je bil v zaključku polčasa vse bolj odločen, da to spremeni. Dve minuti pred sireno je zadel pod osebno napako, zadel še prosti meti in po njegovi 11. točki na tekmi je Dallas spet vodil (48:45). Osem sekund pred koncem je Ljubljančan zadel še svojo prvo trojko (14 točk), a mu je ob zvoku sirene vrnil Isaiah Joe. Izid polčasa v Dallasu 51:52. Ob precej slabšem metu iz igre (za tri točke samo 26-odstotnem) je imel Dallas ob polčasu še zelo dober rezultat.

Krizne minute Dallasa, nato pa delni izid 16:0

Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić sta se borila za vsako žogo. Foto: Reuters

Dallas je drugi polčas začel premalo zbrano in Oklahoma je v dobrih dveh minutah prišla do vodstva z 61:55. Po minuti odmora Jasona Kidda je Gilgeous-Alexander dosegel še en koš (19 njegovih točk), Jalen Williams pa z alley-oopom poskrbel za prvo dvomestno vodstvo na tekmi (65:55). Delni izid 13:5 za Oklahomo. A za Dallas vendarle ni bilo panike, še več: sledil je fantastičen odgovor. Sledil je njihov delni izid 16:0 za vodstvo z 71:65. Pa je dal Dončić samo en koš, Washington pa je bil s petimi trojkami že pri 27 točkah. Razliko je naredil tudi napadalni skok: 14:1 za Dallas. Izid po treh četrtinah je bil 82:78, potem ko je Tim Hardaway zadel za tri točke (njegova druga trojka na tekmi).

Luka Dončić je dosegel dvojnega dvojčka. Foto: Reuters V zadnji četrtini je Dallas brez večjih težav držal prednost. Šest minut do konca je vodil s 95:90. Kyrie Irving je prevzel odgovornost doseganja točk (20), Dončić je predvsem skakal (15 ), dva pomembna koša je dal tudi Dereck Lively. V zadnjih minutah je bilo več nervoze, manj košev, več izgubljenih žog. Morda je bila ena ključnih akcij dve minuti pred koncem, ko je Dallas najprej izgubil žogo, a je protinapad Oklahome z ukradeno žogo prekinil Dončić. In sam stekel proti obroču in zadel za vodstvo s 102:98.

Nenavadna tekma in pomembna zmaga Dallasa s 105:101. Dončić jo je končal z dvojnim dvojčkom (22 točk, 15 skokov), prav toliko točk je dal Irving, največ pa Washington (27). Pri Oklahomi je dal še štiri več Gilgeous-Alexander. Ključen je bil napadalen skok: 15:6 za Dallas, skupno skok 48:41. Obe ekipi sta za tri točke metali 33-odstotno.

Dončić je imel na tekmi tudi zvezdniško podporo, Patricka Mahomesa, prvaka lige ameriškega nogometa NFL, podajalca Kansas City Chiefsov.

Četrta tekma bo v noči na torek ob 3.30 znova v Dallasu, peta pa je na sporedu v Oklahoma Cityju v noči na četrtek (3.30).

