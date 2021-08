Afganistanska športnika zaradi razmer v državi izpuščata paraolimpijske igre

Talibani so v preteklih dneh prevzeli nadzor nad Afganistanom in končali skoraj 20 let trajajočo vojno. Na igrah v Tokiu bi morala tekmovati dva afganistanska parašportnika - taekwondoista Zakia Khudadadi in Hossain Rasouli.

Triindvajsetletna Khudadadijeva bi postala prva ženska, ki bi zastopala Afganistan na paraolimpijskih igrah, vendar je paraolimpijski komite danes potrdil, da zaradi nadzora talibanov nad državo športnika ne bosta mogla pripotovati na Japonsko.

"Na žalost afganistanski paraolimpijski komite ne bo mogel sodelovati na paraolimpijskih igrah Tokio 2020. Zaradi resnih razmer, ki vladajo v državi, so vsa letališča zaprta, zato ni možnosti, da bi lahko njihova ekipa odpotovala na Japonsko," je dejal predstavnik paraolimpijskega komiteja za stike z javnostmi Craig Spence.

Dodal je še, da pri komiteju upajo, da so člani ekipe in sodniki v teh težkih časih na varnem.