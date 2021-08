Prevzem oblasti v Afgaistanu bo poguben tudi za šport

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemiri, ki zadnje dni pretresajo Afganistan, so se dotaknili tudi športa. Zakie Khudadadi, prve paraolimpijske športnice v zgodovini Afganistana, ne bomo videli na letošnjih paraolimpijskih igrah v Tokiu.

Na paraolimpijskih igrah v Tokiu bi morala nastopiti dva predstavnika Afganistana, metalec diska Hossain Rasouli in taekvondoistka Zakia Khudadadi. To bi bil zgodovinski primer za Afganistan, saj na paraolimpijskih igrah še niso imeli ženske predstavnice. Teakvondo se na igrah športnikov invalidov sicer predstavlja prvič.

Po besedah vodje afganistanske paraolimpijske odprave Ariana Sadiqija, bi Khudadadijeva in Rasouli v Tokio morala odpotovati danes. "Zaradi trenutne situacije v državi žal nista mogla zapustiti Kabula," je povedal za Reuters.

Zaradi težke situacije v državi športnika ne bosta mogla odpotovati iz Kabula, je danes sporočil tiskovni predstavnik paraolimpijskega komiteja za stike z javnostmi Craig Spence. "Vsa letališča so zaprta, zato sta brez možnosti, da bi odpotovala v Tokio. Upamo, da bodo športniki in športni funkcionarji ostali na varnem," je še dodal.

Vrnitev talibanov na oblast bo močno prizadela ženske v Afganistanu. Številnim je bilo ukazano, naj se ne vračajo v službo, za gibanje na prostem morajo nositi burko, gibanje pa je mogoče samo v družbi moškega predstavnika. Talibani tudi ostro nasprotujejo ženskemu udejstvovanju v športu, zato je pričakovati, da bo obdobje, ki sledi, za afganistanski ženski šport pogubno.

Paraolimpijske igreh v Tokiu bodo potekale od 24. avgusta do 5. septembra. Med okoli 4400 športniki iz 160 držav bo tudi sedem Slovencev.

Tako kot olimpijski bodo tudi paraolimpijski boji potekali brez gledalcev. Delegacije, ki bodo bivale v olimpijski vasi, bodo morale vsakodnevno opravljati testiranje na covid-19, nositi zaščitne maske in ohranjati socialno distanco, kot je to veljalo med olimpijskimi igrami, od koder so se slovenski športniki vrnili s petimi medaljami.