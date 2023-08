Doplihar deseti na cestni dirki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anej Doplihar je na SP najprej nastopil na preizkušnji v kronometru. Končal je na 19. mestu, svetovni prvak je postal Nizozemec Mark Mekenkamp, srebrn je bil Američan Ryan Pinney, bronast pa Italijan Federico Mestroni. Doplihar je zaostal dve minuti in 21 sekund. V njegovi ekipi so po tej preizkušnji pojasnili, da več pričakujejo do današnje cestne preizkušnje, želja je bila uvrstitev v deseterico.

Na koncu je slovenski parakolesar, ki ima tudi že paraolimpijske izkušnje z iger v Tokiu, ta cilj tudi izpolnil. Na preizkušnji do Dumfiresa do Gallowaya, dolgi 64 kilometrov, so morali tekmovalci v njegovi kategoriji H3 prevoziti 64 kilometrov oziroma štiri kroge.

Doplihar je začel na 13. mestu po prvem krogu, nato napredoval na 11. po polovici dirke, se v tretjem že prebil na šesto mesto, nazadnje pa končal v drugi zasledovalni skupini z 11 sekundami zaostanka na desetem mestu.

O medaljah je odločil cilji sprint četverice najhitrejših, zlato si je privozil Italijan Mirko Testa, srebro je dobil Francoz Johan Quaile, bron pa Nemec Vico Merklein. Američan Pinney je z enakim časom ostal brez medalje na četrtem mestu.

Doplihar je na Škotskem tekmoval na četrtem SP. Debitiral je leta 2019 na Nizozemskem, kjer je bil 32. v cestni dirki, 34. pa v kronometru. Leta 2020 je SP v Belgiji zaradi koronske krize odpadlo. Leta 2021 je SP gostila Portugalska, Doplihar je bil 15. na cestni dirki, 17. pa v kronometru. Lani pa je svetovno prvenstvo potekalo v Kanadi, kjer je Doplihar dvakrat zasedel deseto mesto.